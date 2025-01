swisspeers: KMU Schweiz in 7 Grafiken & 1 Mission

Unser Unternehmeralltag bei swisspeers wird geprägt von einer Abkürzung: “KMU”, kleine und mittlere Unternehmen. Der Begriff beschreibt «marktwirtschaftliche Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten». Wir haben uns mit unserer Mission dieser heterogenen Unternehmensgruppe verschrieben. In ihrer Gesamtheit sind sie die tragende Säule der Schweizer Wirtschaft. Im Artikel zeigen wir anhand von Grafiken warum unsere Mission wichtig ist.

Von Alwyn Meyer, swisspeers

Gibt es «das KMU»?

Mit «KMU» wird in einen Topf geschmissen was nicht viel miteinander zu tun hat. Dass KMU eine heterogene Truppe sind, ist eine Untertreibung. So gehört die Kinderkrippe, der Coiffeuer, ein Malergeschäft ebenso zu den KMU wie hochtechnologische weltweit agierende Unternehmen aus der Medizinaltechnologie oder ein Hersteller von Nano-Partikel-Messgeräten.

Gerade diese Vielseitigkeit macht unsere Arbeit bei swisspeers spannend und anspruchsvoll zugleich. Wir haben uns mit unserer Mission dieser heterogenen Unternehmensgruppe verschrieben.

99.7% der Unternehmen sind KMU

In der Schweiz gibt es 1’698 Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen. Auf der anderen Seite machen Mikrounternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten 90% der Unternehmenswelt aus. 547’074 Unternehmen sind Mikrounternehmen.

Tabelle: Anzahl KMU in der Schweiz nach Unternehmensgrösse

(Schweizer KMU Eine Analyse der aktuellsten Zahlen 2024, S. 4)

2/3 der Arbeitsplätze werden von KMU in der Schweiz gestellt

Die KMU sind der grösste Arbeitgeber der Schweiz. Mit über 3 Mio. Beschäftigten dominieren sie den Arbeitsmarkt. Diese Beschäftigten teilen sich ungefähr zu gleichen Teilen auf die verschiedenen KMU Grössenklassen auf:

in Mikrounternehmen arbeiten 26%

in Kleinunternehmen arbeiten 22%

in Mittelunternehmen arbeiten 20%

Tabelle: Anzahl Beschäftigte in Schweizer Unternehmen

(Schweizer KMU Eine Analyse der aktuellsten Zahlen 2024, S. 4)

Rechtsformen von KMU der Schweiz: viele Einzelfirmen und Aktiengesellschaften

Je kleiner eine Unternehmung ist, desto eher ist sie als Einzelfirma organisiert. Je grösser die Firma wird desto dominierender ist die Rechtsform der Aktiengesellschaft. GmbH’s sind bei Firmen mit 2 bis 14 Mitarbeitern verbreitet, nehmen aber keine dominierende Position ein. Der grösste Teil der KMU in der Schweiz sind als Einzelfirmen konstituiert. Das ist die einfachste Rechtsform und sie entsteht auch ohne aktives Zutun. Auf der anderen Seite haftet der Unternehmer in der Einzelfirma persönlich und unbeschränkt und deshalb eignet sich die Rechtsform ab einer gewissen Grösse nicht mehr.

KMU bilden unsere Zukunft aus – Lehrlinge

Von allen Lernenden werden 2/3 in KMU ausgebildet. Die Lehrstellenquote in kleinen KMU ist mit 6.47 pro 100 Angestellten höher als bei Grossunternehmen mit 4 Lehrstellen pro 100 Arbeitstellen. Damit spielen die KMU für die Sicherung von Knowhow und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen eine tragende Rolle in der Schweiz.

Robust dank Kleinteiligkeit – Diversifikation!

Wenn der Chef eines Kleinbetriebes einen falschen Entscheid fällt ist das tragisch, betrifft aber nur seine 8 Mitarbeiter. Wenn hingegen z.B. der Chef einer grossen Bank einen Fehlentscheid trifft, ist das tragisch für zehntausende von Mitarbeitern und kann die ganze Volkswirtschaft in den Abgrund reissen.

Während bei grossen Firmen oft von Grössenvorteilen und Skaleneffekten gesprochen wird, werden die an uns alle ausgelagerten Risiken durch Grosskonzerne vernachlässigt.

Anders formuliert, wenn ab und zu ein kleines Schnellboot auf ein Riff aufläuft ist das nicht so tragisch, hingegen wenn die Exxon Valdez in Alaska auf Grund läuft schon.



Die Umsätze von ¾ der KMU liegen unter CHF 500’000. Auf der anderen Seite tragen KMU zusammen über 60% zur Wertschöpfung in der Schweiz bei. Während in den meisten Ländern der Anteil der KMU anzahlmässig ebenfalls bei über 95% liegt, bewegt sich der Anteil ihrer Wertschöpfung in diesen Ländern nur zwischen 30% und 50% und damit tiefer als in der Schweiz.

Schweizer KMU Finanzierung: Nur 1/3 mit Bankrediten

Von den über 600’000 KMU in der Schweiz arbeiten nur 1/3 mit Bankkrediten, wie Gewerbehypotheken, Festen Vorschüssen oder Kontokorrentlinien.

2/3 finanzieren sich folglich ausserhalb des Bankensystems mit z.B.:

Jene KMU, die Bankfinanzierungen beanspruchen tun dies zu 3/4 bei nur einer Bank. Die Finanzierungsquellen sind wenig diversifiziert. Das heisst sie sind in hohem Masse abhängig von der «Hausbank». Ändert diese die Vergaberichtlinien oder macht andere strategische Änderungen, kann dies gravierende Folgen haben.

33% der KMU der Schweiz mit Finanzierungsbedarf erhalten Bankkredit

Von 2’712 befragten KMU hatten 15% (407 Unternehmen) Kapitalbedarf in den vergangenen zwölf Monaten. Die anderen 2‘305 Unternehmen wiesen zum Befragungszeitpunkt kein Finanzierungsbedürfnis aus (SECO 2021).

Von den 407 Unternehmen mit Kapitalbedarf werden 33% von Banken bedient, während dies bei 66% nicht oder potentiell nicht der Fall ist. Sie stellen schon gar keinen Antrag, weil sie eine Ablehnung erwarten oder sie rechnen mit ungünstigen Konditionen (dazu mehr in diesem Blog Post: KMU Finanzierung: 2/3 der KMU sind entmutigt).

Mission KMU: einen Beitrag leisten zur Zukunftsfähigkeit

Die Bedeutung der KMU ist gross für die Schweiz. Und genau diese Bedeutung macht es lohnenswert, selbst einen Beitrag zu leisten, damit diese Unternehmen florieren.

Die direkte Investition in kleine und mittlere Unternehmen über die swisspeers Plattform bietet diese Möglichkeit, indem sie direkt Firmenkredite finanzieren und Zinsen verdienen.

Bei swisspeers Geld investieren – als Investor ganz direkt in die Zukunftsfähigkeit der Schweiz und gleichzeitig dem Anlagenotstand im Schweizer Franken festverzinslichen Bereich entkommen. Ein Gewinn für alle!

