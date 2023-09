swisspeers und Acquify schliessen Partnerschaft zur Demokratisierung der Nachfolgefinanzierung für KMUs

Sissach – Acquify, Anbieter einer digitalen Plattform zur Abwicklung von Nachfolgelösungen und KMU-Übernahmen, sowie swisspeers, Anbieter einer digitalen Direct Lending Plattform, geben eine Partnerschaft bekannt. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Zugang zu Nachfolgelösungen durch alternative Finanzierung zu demokratisieren.

Herausforderung Finanzierung der Unternehmensnachfolge

Die Finanzierung der Unternehmensnachfolge stellt in der Praxis eine grosse Herausforderung dar. Dies gilt insbesondere dann, wenn Privatpersonen und nicht Industrie- oder Finanzinvestoren einen Unternehmenskauf planen. Neben der Kaufpreisfindung stellt der als aufwändig und kompliziert wahrgenommene Finanzierungsprozess ein erhebliches Hinderniss für eine erfolgreiche Umsetzung dar. Hier schaffen die Partner Abhilfe.

Erleichterte Unternehmensnachfolge durch swisspeers und Acquify

swisspeers erleichtert Unternehmern und Käufern die Strukturierung einer Nachfolgetransaktion, indem der Plattform-Anbieter mithilfe eines digitalen Kreditantragsverfahrens den Zugang zu Kapital beschleunigt und vereinfacht. Käufer profitieren dabei von bis zu 80% Fremdkapitalfinanzierung des Kaufpreises und günstigen Konditionen.

Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr KMU über Acquify ins nächste Kapitel überführen, erhalten dank der Zusammenarbeit ein kostenloses Firmen-Rating und einen Finanzierungsvorschlag, was die Käufersuche vereinfacht. Auch bei internen Nachfolgelösungen (Management Buy Out, MBO), bieten swisspeers und Acquify Lösungsmöglichkeiten. Kunden profitieren von einer breiten Palette an Finanzierungsoptionen.

“Die Finanzierung von KMU-Nachfolgen stösst auf ein erfreuliches Interesse auch bei Fremdkapitalinvestoren. Mit Acquify ermöglichen wir diesen Investoren Exposure zu einem bisher nicht investierbaren Marktsegment – den Schweizer KMU. ”, sagt Alwin Meyer, Gründer & CEO der swisspeers AG.

“Schon lange sind es nicht nur Banken, die interessante Finanzierungsmöglichkeiten bieten.

So hat sich swisspeers für Schweizer KMU zu einem starken Partner für alternative Finanzierung entwickelt. Acquify-Kunden schaffen wir so einfachen Zugang zu Finanzierungslösungen innerhalb des Transaktionsprozesses“, sagt Mattia Rüfenacht, Mitgründer von Acquify. (swisspeers/mc/ps)