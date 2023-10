Swissquote führt neue Debitkarte und Komplettpakete für die täglichen Bankgeschäfte ein

Gland – Der Schweizer Leader im Online-Banking und -Trading macht sich mit zwei neuen Banking- und Debitkarten-Paketen daran, die erste digitale Universalbank zu werden.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat Swissquote sich zum Schweizer Leader im Online-Banking und – Trading entwickelt und ihr Angebot laufend ausgebaut. Jetzt geht Swissquote den nächsten Schritt auf dem Weg zur ersten digitalen Universalbank und führt zwei Komplettpakete für die täglichen Bankgeschäfte ein.

Die Pakete bieten umfassende Dienstleistungen für das tägliche Banking, eine Swissquote Debit Mastercard® mit verschiedenen Währungen und Kryptos, eine grosse Auswahl beliebter Zahlungslösungen und ein attraktives Cashback-Programm. Alles in allem sorgen diese Pakete für reibungsloses und lohnendes Zahlen, und das attraktive Pricing zum Null- oder Niedrigtarif ist stets komplett transparent.

Swissquote Mastercard erlaubt auch Zahlungen in Bitcoin, Ethereum und Ripple

«Bright» ist das umfassendste Banking-Paket von Swissquote mit einer physischen und digitalen Debitkarte von Mastercard und exklusiven Vorteilen für CHF 6.90 monatlich, wobei die ersten sechs Monate komplett gratis sind. Möglich sind 13 Währungen ohne Transaktionsgebühren, kostenlose Inlands- und SEPA-Zahlungen sowie monatlich fünf kostenlose Bargeldbezüge am Automaten. Die beliebtesten digitalen Zahlungslösungen sind ebenfalls vertreten: eBill, TWINT, Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay. Die Swissquote Mastercard erlaubt auch Zahlungen in Bitcoin, Ethereum und Ripple, mit weiteren Kryptos in Planung. Jede Nutzung der neuen Swissquote Debitkarte aus dem «Bright»- Paket wird automatisch mit einem Cashback in Form von Trading Credit belohnt: 0.5% bei regulären Kartenzahlungen und 1% bei Kryptozahlungen. Der Trading Credit wird bei Swissquote zur Deckung der Gebühren verwendet. Konkret heisst das, Kunden können zu niedrigeren Kosten traden.

Die kostenlose Version «Light» ist das komplett digitale Banking-Paket von Swissquote mit einer rein virtuellen Debitkarte von Mastercard. Der Cashback in Trading Credit beträgt 0.25% bei regulären Kartenzahlungen und 0.5% bei Kryptozahlungen.

«Unsere neuen Banking- und Debitkarten-Pakete erfüllen ein spezifisches Bedürfnis, das bei vielen unserer Kunden verstärkt entstanden ist: eine komplett digitale, kryptofreundliche Multiwährungslösung», so Jan De Schepper, Chief Sales and Marketing Officer bei Swissquote. «Sie vereinen die gefragtesten Zahlungsoptionen mit unserem innovativen Trading Credit Cashback- Programm. Das Bezahlen ist so sicher wie bisher, jetzt aber auch ohne physisches Portemonnaie möglich. Egal wo, egal wann.» Die neuen Pakete «Bright» und «Light» sind ab sofort verfügbar und können auf der Swissquote- Webseite und in der App aktiviert werden. (Swissquote/mc/hfu)