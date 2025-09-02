Sygnum Asset Management expandiert Investmentlösungen nach Deutschland und Liechtenstein

Zürich – Sygnum, eine Banking-Gruppe für digitale Vermögenswerte, gibt die Erweiterung ihres Asset Management-Angebots in Deutschland und Liechtenstein bekannt. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein in der europäischen Wachstumsstrategie des Unternehmens dar. Die Expansion ermöglicht institutionellen und professionellen Anlegern in diesen Märkten den Zugang zu ausgewählten Teilen von Sygnums Krypto-Investmentlösungen.

Dieser strategische Markteintritt folgt auf die erfolgreiche Registrierung von Sygnum in Liechtenstein im September 2024 und stellt einen logischen nächsten Schritt in der Mission des Unternehmens dar, professionelle Investoren europaweit zu helfen, mit vollständigem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren.

Anleger aus Deutschland und Liechtenstein erhalten nun Zugang zu ausgewählten Investmentstrategien von Sygnum, darunter eine marktneutrale Strategie mit niedriger Volatilität. Seit ihrer Einführung konzentriert sich diese Strategie auf renditegenerierende Opportunitäten im Kryptomarkt, während gleichzeitig Technologie- und Plattformrisiken aktiv gemanagt werden.

„Unsere Expansion nach Deutschland und Liechtenstein spiegelt die starke Nachfrage institutioneller Anleger wieder, die einen institutionellen Zugang zu anspruchsvollen Krypto-Investmentstrategien suchen“, sagt Fabian Dori, Chief Investment Officer von Sygnum. „Diese Märkte bieten eine bedeutende Wachstumsmöglichkeit, da Investoren digitale Vermögenswerte zunehmend als essenziellen Bestandteil eines diversifizierten Portfolios erkennen.“

Die Expansion steht im Einklang mit Sygnums umfassender europäischer Strategie, welche den etablierten regulatorischen Rahmen sowie die interne kryptonative Expertise nutzt, um neue Märkte zu erschliessen. Investoren in Deutschland und Liechtenstein profitieren von direktem Zugang zu vertrauenswürdigen Krypto-Investmentlösungen mit institutionellen Sicherheits- und Compliance-Standards.

Im Rahmen einer Haftungsdachlösung in Partnerschaft mit der Reuss Private Access AG übernimmt die Sygnum Europe AG den Vertrieb in der EU. Anleger aus Deutschland und Liechtenstein können über autorisierte Vertriebspartner auf die Investmentlösungen von Sygnum zugreifen. Weitere europäische Märkte sind bereits für eine zukünftige Expansion in Planung. (Sygnum/mc/ps)