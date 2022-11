Sygnum lanciert NFT-Herausgabe, Beratung und Verwahrung

Zürich – Sygnum, die Bank für digitale Vermögenswerte, lanciert heute eine Reihe von spezialisierten NFT-Dienstleistungen, die sich an professionelle Entwickler, die ständig wachsende Web3-Community sowie an ihre Bankkunden richten.

Sygnum NFT ist eine institutionelle NFT-Plattform, die sich an grosse Unternehmen, Sportvereine und -verbände, Verbrauchermarken und führende Künstler richtet, die das enorme Potenzial von NFTs zur Revolutionierung des digitalen Community-Engagements sowie der Monetarisierung von Marken- und geistigen Eigentumsrechten erkunden möchten.

Im Gegensatz zu bestehenden NFT-Plattformen, die Teillösungen anbieten, ermöglicht es die Sygnum NFT-Plattform den Urhebern, NFTs zu konzipieren, auszugeben und diese an ihre Kunden, Community oder Fangemeinde zu verkaufen, bei voller Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Bestimmungen. Darüber hinaus vereinfacht sie eine Reihe komplexer Herausforderungen, darunter die steuerliche und bilanzielle Behandlung, die Umwandlung von Kryptowährungen in Fiat sowie technologische Hürden.

Sygnum NFT bietet Herausgebern ein vereinfachtes, nicht-technisches Erlebnis, indem es ihnen eine End-to-End-Lösung bietet, die Strategie, Herausgabe, Vertrieb sowie Verwaltung der Kollektionen umfasst. Herausgeber profitieren von der Möglichkeit, Verkaufserlöse sowohl in Fiat- als auch in Kryptowährungen flexibel zu empfangen und zu speichern[1] sowie von Sygnum’s fundiertem Fachwissen in den Bereichen digitale Vermögenswerte und Blockchain sowie der Erfolgsbilanz bei der Einführung von Dienstleistungen unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen.

NFT-Käufer, ob Erstkäufer oder erfahrene Käufer, geniessen die Gewissheit, dass Sygnum jeden Herausgeber auf der Plattform gründlich überprüft und nur kuratierte Inhalte auf der Plattform zulässt. Um die Erfahrung für Erstkäufer zu vereinfachen, können NFTs mit der eigenen Kreditkarte und ohne Transaktionsgebühren erworben werden.

Neben der Einführung von Sygnum NFT bietet Sygnum seinen Bankkunden auch die Verwahrung von NFTs an. Durch die Nutzung der speziell entwickelten Multi-Custody-Plattform von Sygnum profitieren die Kunden von einer hochsicheren und dennoch bequem zugänglichen Verwahrungslösung für ihre hochwertigen NFTs. Bei Sygnum hinterlegte NFTs werden mit dem erstklassigen Krypto-AML-Tool von Sygnum geprüft und nahtlos in das All-in-One-E-Banking-Konto der Kunden integriert.

Sygnum NFT ist der erste Schritt zur «Öffnung» vertrauenswürdiger Dienstleistungen für breitere Kreise ausserhalb der Sygnum-Bankenumgebung. «Diese Initiative ist ein weiterer Beweis für Sygnum’s einzigartiges Wertversprechen, ein Technologieunternehmen mit Banklizenz zu sein, das bahnbrechende Lösungen auf der Grundlage zukunftssicherer Technologie und in voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften entwickelt», sagt Thomas Eichenberger, Head of Business Units der Sygnum Bank. (Sygnum/mc/ps)

[1] Verkaufserlöse werden in USD, EUR, CHF und SGD sowie allen von der Sygnum Bank angebotenen Krypto-Protokollen akzeptiert