Sygnum schliesst strategische Wachstumsrunde über 58 Mio. USD ab und erreicht «Unicorn-Status»

Zürich – Die global tätige Digital Asset Banking-Gruppe Sygnum hat bekannt gegeben, dass sie in ihrer überzeichneten strategischen Wachstumsrunde insgesamt 58 Mio. USD eingeworben hat, was ihr eine Bewertung von mehr als 1 Mrd. USD nach dem Geld einbringt.

Fulgur Ventures, Hauptinvestor in der abschliessenden strategischen Wachstumsrunde von Sygnum, ist ein Risikokapitalunternehmen, das sich auf Bitcoin-Technologien, -Infrastruktur und -Anwendungen konzentriert, die die Bitcoin-Akzeptanz fördern. Zu Fulgur gesellen sich neue und bestehende strategische und finanzielle Investoren sowie Sygnum-Teammitglieder, die sich erneut zu gleichen Bedingungen beteiligen. Die Mitbegründer, der Vorstand und die Teammitglieder halten weiterhin die Mehrheit an Sygnum.

Die Erlöse aus der abgeschlossenen strategischen Wachstumsrunde werden eingesetzt, um den 2025 erweiterten EU/EWR-Markteintritt von Sygnum voranzutreiben und seine regulierte Präsenz in Hongkong zu starten. Sygnum beabsichtigt ausserdem, die Mittel zu verwenden, um seine institutionelle Infrastruktur zu erweitern, sein Produktportfolio mit Schwerpunkt auf der Bitcoin-Technologie auszubauen und Möglichkeiten für strategische Akquisitionen zu schaffen, wenn sich der Markt entwickelt. Da sich der Trend der Branche zur Einhaltung von Vorschriften beschleunigt, werden zusätzliche Investitionen getätigt, um die organisatorische und betriebliche Stabilität, die Compliance-Teams und das hochmoderne Risikomanagement von Sygnum weiter zu stärken.

Postfinance als Wachstumstreiberin

Ein Hauptgrund für die überzeichnete strategische Wachstumsrunde war das mehrjährige Wachstum des Kerngeschäfts von Sygnum. Der Umsatz 2024 für alle Handelsprodukte, einschliesslich Krypto-Spot, Derivate, FX und traditionelle Wertpapiere, übertraf im dritten Quartal das zweite Jahr in Folge den Vorjahreswert. Der gesamte Jahresumsatz 2024 stieg um mehr als 1’000% im Vergleich zum Vorjahr, angetrieben von PostFinance und den 20+ Banken auf ihrer B2B-Plattform, die regulierte Krypto-Dienstleistungen für mehr als ein Drittel der Schweizer Bevölkerung anbietet.

Sygnums Wachstum im Kerngeschäft wurde durch seine branchenprägenden Produkteinführungen ergänzt. Im Juli 2024 brachte Sygnum Sygnum Connect auf den Markt, ein 24/7 Multi-Asset-Abwicklungsnetzwerk, zu dessen Mitgliedern beim Start auch die Digital Asset Exchange AsiaNext und der Prime Broker Hidden Road gehörten. Einige Monate zuvor eröffnete Sygnum auch eine zweite neue Plattform, Sygnum Protect, exklusiv für seinen weltweiten institutionellen Kundenstamm. Diese Plattform ermöglicht es ihnen, weiterhin an den wichtigsten Kryptobörsen zu handeln, während sie ihre flexible Auswahl an Sicherheiten in sicherer, bankengerechter und konkursferner Verwahrung bei Sygnum

Mathias Imbach, Sygnum Mitbegründer und Group CEO: «Dass Sygnum den Unicorn-Status erreicht hat, ist eine starke Bestätigung des Marktes für unser Geschäftsmodell, unsere Strategie und unser Team. Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg, aber er ändert nichts an den Werten Integrität und Bescheidenheit und an der Wichtigkeit, jederzeit selbstbewusst aufzutreten, die uns seit dem ersten Tag am Herzen liegen. Da die Schweiz derzeit gegenüber anderen Ländern als bevorzugter Standort für digitale Vermögenswerte an Boden verliert, ist es auch unsere Pflicht, darauf hinzuweisen, dass die Schweiz die Bedeutung kontinuierlicher Innovation im Finanzsektor nicht vernachlässigen darf und weiterhin Talente und Kapital anziehen muss, um langfristig relevant zu bleiben. Auf diese Weise steht die Mission von Sygnum erst am Anfang.»

Gerald Goh, Mitbegründer und CEO APAC: «Der erfolgreiche Abschluss unserer strategischen Wachstumsrunde ist ein Beweis für die starke und einzigartige Position von Sygnum als führendes reguliertes Finanzinstitut in der globalen Digital Asset Industrie. Das Angebot einer vertrauenswürdigen institutionellen Infrastruktur und regulierter Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte wird auch in Zukunft die Grundlage für die Wachstumsstrategie von Sygnum bilden.»

Oleg Mikhalsky, Partner von Fulgur Ventures: «Fulgur ist eine Risikokapitalgesellschaft, die weiterhin Investitionen in die sich beschleunigende Konvergenz von Bitcoin und institutionellen Finanzmärkten vorantreibt. Sygnums markterprobte Infrastruktur, sein auf digitale Vermögenswerte spezialisiertes Team und sein globales Ökosystem machen das Unternehmen zum idealen Partner für die gemeinsame Entwicklung innovativer Bitcoin-bezogener Finanzprodukte und -technologien – sowie für künftige Kooperationen mit anderen Fulgur-Portfoliounternehmen. Wir sind stolz darauf, der Eckpfeiler-Investor für den Abschluss der strategischen Wachstumsrunde von Sygnum zu sein, die mit einem potenziellen Wendepunkt für die institutionelle Akzeptanz von Bitcoin und die Klarheit der Regulierung zusammenfällt.»

Im Geschäftsjahr 2024 hat Sygnum operative Rentabilität erzielt und seinen 2’000-köpfigen institutionellen Kundenstamm mit Sitz in über 70 Ländern weiter ausgebaut, der durch seine regulierten Niederlassungen in der Schweiz, Singapur und Abu Dhabi betreut wird. Die Gruppe ist auch in den etablierten globalen Finanzzentren Luxemburgs reguliert und wurde kürzlich in Liechtenstein registriert. (Sygnum/mc/hfu)