T. Rowe Price holt Andrew Brickman als Leiter ETF Solutions für die Region EMEA

London / Frankfurt – T. Rowe Price, ein weltweit tätiger Vermögensverwalter und Anbieter von Altersvorsorgelösungen mit einem verwalteten Vermögen von 1,80 Billionen US-Dollar, gibt heute bekannt, dass Andrew Brickman als Leiter des Bereichs ETF-Lösungen für die Region EMEA zum Unternehmen stösst. Dabei handelt es sich um eine neu geschaffene Position innerhalb des wachsenden ETF-Geschäfts des Unternehmens.

Brickman wird von London aus tätig sein und an Tim Coyne, Leiter des ETF-Geschäfts bei T. Rowe Price, berichten. Er wird für die ETF-Aktivitäten von T. Rowe Price in der gesamten EMEA-Region verantwortlich sein. Sein Aufgabenbereich umfasst die Bereiche Vertrieb, Produktentwicklung, Marketing, Kapitalmärkte und Anlagen, um die ETF-Initiativen des Unternehmens voranzutreiben. Darüber hinaus wird er die Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Schulung und Zusammenarbeit mit Kunden im ETF-Bereich leiten und so dazu beitragen, die ETF-Kompetenzen von T. Rowe Price auszubauen und das weitere Wachstum in der Region zu unterstützen.

«Die Ernennung von Andrew spiegelt unser Engagement wider, eine führende ETF-Plattform aufzubauen, um die Vorteile der aktiven Anlagekompetenzen von T. Rowe Price einem breiteren Kundenkreis zugänglich zu machen», erklärt Timothy Coyne, Leiter des ETF-Geschäfts bei T. Rowe Price. «Er verstärkt unser Team zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach aktiven ETF-Strategien wächst. Während wir unsere globale ETF-Plattform weiter ausbauen, werden Andrews Führungskompetenz und Expertenwissen die Betreuung unserer Kunden weiter verbessern und zu den langfristigen strategischen Zielen des Unternehmens in der Region beitragen.»

Nataline Terry, Leiterin des Vertriebs für die EMEA-Region bei T. Rowe Price, kommentierte: «Andrews Ernennung ist ein wichtiger Meilenstein für unser Geschäft in der EMEA-Region. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen ETF-Vertrieb, Kapitalmärkte und Kundenbetreuung wird entscheidend dazu beitragen, unser ETF-Geschäft in Europa auszubauen und unsere Beziehungen zu Kunden und Partnern zu vertiefen.»

Brickman wechselt von BlackRock zu T. Rowe Price, wo er zuletzt den ETF-Vertrieb bei Zentralbanken, Vermögenfonds und Family Offices in der gesamten EMEA-Region leitete. (T. Rowe Price/mc/ps)