Fussball ist nach wie vor die weltweit populärste Sportart, und die Weltmeisterschaft ist ihre grösste Bühne. Im Jahr 2026 wird das Turnier in drei Gastgeberländern ausgetragen, 48 Mannschaften umfassen – es ist das grösste Turnier der Geschichte – und Milliarden von Zuschauern anziehen. Doch trotz seines Ausmaßes wird die Weltmeisterschaft die Wirtschaft wohl kaum ankurbeln. Die Gesamtwirtschaftsleistung der USA, Kanadas und Mexikos beläuft sich auf mehr als 30 Billionen US-Dollar, wodurch selbst das grösste Sportereignis der Welt in makroökonomischer Hinsicht relativ unbedeutend ist.

von Justin Thomson, Leiter des T. Rowe Price Investment Institute

Das mag überraschend klingen, ist aber eine der beständigsten Erkenntnisse in der Ökonomie von Grossveranstaltungen: Während die Weltmeisterschaft Gewinner und Verlierer, Helden und Enttäuschungen hervorbringt, sind ihre langfristigen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum in der Regel bescheiden. Das macht das Turnier jedoch nicht weniger faszinierend. Ganz im Gegenteil.

Was Anleger wissen sollten

Studien zu vergangenen Turnieren legen nahe, dass die meisten Gewinne nur vorübergehend sind und sich auf die Bereiche Freizeit, Gastgewerbe und Bauwesen konzentrieren. Sobald der Schlusspfiff ertönt, ist der langfristige Aufschwung in der Regel bescheiden.

Eine Schätzung geht von rund 1,24 Millionen internationalen Besuchern in den USA für das Turnier 2026 aus. Etwa 60 % davon dürften Besucher sein, die sonst nicht in die USA gereist wären. Der Rest sind grösstenteils Menschen, die ohnehin gekommen wären, ihre Reise aber zeitlich auf die Weltmeisterschaft abgestimmt haben.

Dies ist ein wiederkehrendes Thema in der Ökonomie von Grossveranstaltungen. Während Schlagzeilen oft von Auswirkungen in Milliardenhöhe sprechen, spiegeln viele dieser Aktivitäten eher höhere Preise, eine Verlagerung der Nachfrage und Ausgaben zwischen Sektoren und Städten wider als völlig neue wirtschaftliche Aktivitäten. Die Weltmeisterschaft schafft Erinnerungen, Helden und Herzschmerz. Sie füllt Stadien, Flughäfen und Hotelzimmer. Was sie in der Regel nicht tut, ist, den wirtschaftlichen Kurs der Gastgeberländer wesentlich zu verändern.

Die Ökonomie des Pokals

Der ursprüngliche Jules-Rimet-Pokal wog 8,4 Pfund. Er wurde von 1930 bis 1970 verliehen und nach dem dritten Weltmeistertitel Brasiliens dauerhaft an das Land übergeben. Später wurde er gestohlen und ist nie wieder aufgetaucht. Die aktuelle FIFA-Weltmeisterschaftstrophäe ist schwerer, glänzender und erheblich teurer. Mit einem Gewicht von 13,6 Pfund und aus verschiedenen Goldlegierungen gefertigt, beträgt ihr Schmelzwert bei aktuellen Goldpreisen etwa 856.800 US-Dollar. Seit 1974 lag die geschätzte Rendite der Trophäe (RoT) bei nominal 7,5 % und real 3,8 %. Das ist deutlich besser als die langfristige historische Rendite von Gold. Im gleichen Zeitraum erzielten US-Aktien jedoch eine nominale Rendite von 11,6 % und eine reale Rendite von 7,7 %. Die Lehre daraus ist aus der Arbeit des Instituts bekannt: Gold kann ein nützlicher Vermögenswert sein, aber über lange Zeiträume hinweg haben sich US-Aktien als bemerkenswert schwer zu schlagen erwiesen.

Die WM-Prognosen des Instituts

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen den USA und dem Iran – das „World Derby“ – wird abgebrochen, nachdem der Bus der iranischen Mannschaft den Zugang zum Stadion blockiert. Die FIFA erklärt ein 0:0-Unentschieden.

Trotz dieses ungünstigen Starts gewinnen die USA die Weltmeisterschaft, nachdem sie 1,5 Billionen Dollar für das leistungsstärkste LLM der Welt ausgegeben haben. Ausgestattet mit umfassendem Wissen über jeden Gegner entwickelt es Taktiken, die sich als praktisch unspielbar erweisen. Mauricio Pochettinos unerschütterlicher Glaube an die Kraft von Zitronen spielt ebenfalls eine Rolle. Untersuchungen des Instituts haben ergeben, dass der US-Trainer ein Glas Zitronen auf seinem Schreibtisch stehen hat, um negativer Energie entgegenzuwirken.

Die anderen Gastgeberländer erleben ein eher durchwachsenes Schicksal. Im Einklang mit Mark Carneys Erzählung von den Mittelmächten landen Kanada und Mexiko respektabel im Mittelfeld.

Südkorea übertrifft die Erwartungen und holt Bronze. Die Regierung besteht sofort darauf, dass die Spieler ihre Medaillen abgeben.

Die Türkei hingegen bricht innerlich zusammen. Ihr Trainer reagiert auf jedes Gegentor damit, dass er von seinen Spielern weniger Einsatz verlangt und jeden Trainer entlässt, der seiner Theorie widerspricht, dass Intensität lediglich Druck einlädt.

Argentinien wird durch die Torlinientechnologie ein Siegtreffer verwehrt. Die Peronisten reagieren darauf: „Es hätte nur noch eine Revolution gebraucht.“ Das Turnier für England endet auf traditionelle Weise: mit einer Niederlage im Elfmeterschiessen gegen Deutschland im Viertelfinale. Diese Runde erreichen sie, obwohl sie während des Turniers sieben Mal den Trainer gewechselt haben. Aufgrund chronischer Inflation und eines akuten Mangels an Kerosin kosten ihre Heimflüge dreimal so viel wie erwartet. (T. Rowe Price/mc)