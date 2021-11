T. Rowe Price übernimmt Oak Hill Advisors

Baltimore – Die T. Rowe Price Group übernimmt Oak Hill Advisors OHA, einem Verwalter von Alternative Credits-Lösungen. Im Rahmen der Transaktion wird T. Rowe Price 100 % des Eigenkapitals von OHA für einen Kaufpreis von bis zu ca. 4,2 Mrd Dollar erwerben, wobei 3,3 Mrd Dollar bei Abschluss der Transaktion fällig werden, ca. 74 % in bar und 26 % in Form von T. Rowe Price-Stammaktien sowie bis zu 900 Mio. US-Dollar zusätzlich in bar bei Erreichen bestimmter Meilensteine ab 2025.

OHA wird T. Rowe Price› Private Markets-Plattform werden, was die Expansion von T. Rowe Price in alternative Investmentmärkte beschleunigt und die bestehende globale Plattform von T. Rowe Price ergänzt. Es besteht eine nach wie vor hohe Nachfrage seitens institutioneller und privater Anleger nach alternativen Kreditstrategien, die attraktive Renditen und risikobereinigte Erträge anstreben.

Mit einem verwalteten Kapital in Höhe von 53 Milliarden Dollar zum 31. Juli 2021, in den Bereichen Private, Distressed, Special Situations, Liquidity, Structured Credit und Real Assets und mehr als 300 Mitarbeitern weltweit hat OHA in ihrer mehr als 30-jährigen Geschichte attraktive risikobereinigte Renditen erzielt. Die Leistung von OHA, ihr globaler institutioneller Kundenstamm und das positive Branchenumfeld haben dazu geführt, dass OHA seit Januar 2020 Assets under Management in Höhe von 19,4 Mrd Dollar einsammeln konnte.

OHA wird als eigenständiges Unternehmen innerhalb von T. Rowe Price agieren, die Autonomie über den Investmentprozess behalten und sein Team, seine Kultur und seinen Investmentansatz beibehalten. Glenn August, Gründer und Chief Executive Officer von OHA, wird seine derzeitige Position beibehalten und soll nach Abschluss der Transaktion in den Vorstand und das Management Committee von T. Rowe Price aufgenommen werden. Neben Glenn August werden alle Mitglieder des Partner-Management-Teams von OHA langfristige Verträge unterzeichnen und das Unternehmen in ihren derzeitigen Funktionen weiterführen. (T. Rowe Price/mc)

Oak Hill Advisors OHA