Temenos mit Umsatzplus im vierten Quartal

Genf – Temenos hat im vierten Quartal 2024 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und auch beim EBIT zugelegt. Einen Ausblick gab der Bankensoftwarehersteller aber noch nicht.

Im Schlussquartal erreichte der Umsatz 318,9 Millionen US-Dollar, was um 7 Prozent über dem Vorjahreswert liegt, wie Temenos am Montagabend mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg auf 120,0 Millionen Dollar, ein Plus von 18 Prozent. Die entsprechende Marge stieg deutlich auf 37,6 Prozent von 34,0 Prozent im Vorjahr.

Die Lizenzeinnahmen für Software stiegen um 9 Prozent auf 168,2 Millionen Dollar. Insgesamt habe das Unternehmen von einem stabilen Vertriebsumfeld profitiert, was sich insbesondere bei den Vertragsabschlüssen für Abonnementlizenzen und beim Vertragsvolumen für SaaS («Software as a Service») gezeigt habe, wird CEO Jean-Pierre Brulard zitiert.

Die vollständigen Zahlen wird Temenos am 18. Februar mitteilen. Dann wird auch ein Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr gegeben. (awp/mc/pg)