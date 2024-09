Avaloq führt digitale Vermögensplattform bei Zürcher Kantonalbank ein

Zürich – Avaloq, Anbieter von digitalen Banklösungen und Wealth-Management-Technologien, hat in Partnerschaft mit Fireblocks erfolgreich seine sichere und skalierbare Plattform für digitale Vermögenswerte bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) implementiert. Mit diesem neuen Angebot reagiert die Zürcher Kantonalbank auf die wachsende Marktnachfrage nach Möglichkeiten für den Handel und die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten. Avaloq stellt seine Plattform in der Cloud bereit und verwaltet sie in einem Software-as-a-Service-Modell (SaaS).

Als führender Anbieter von End-to-End-Banking-Software und -Dienstleistungen bietet Avaloq Finanzinstituten eine vollintegrierte Lösung zur nahtlosen Einbindung digitaler Vermögenswerte in ihr bestehendes Dienstleistungsangebot. Die Avaloq-Plattform unterstützt den Handel, die Abwicklung und die Verwahrung digitaler Vermögenswerte. Zugleich stellt sie sicher, dass Finanzinstitute Risiken effizient managen, Transaktionskosten optimieren und regulatorische Anforderungen erfüllen können. Dabei nutzt die Plattform die umfassenden Verwahrungs- und Infrastrukturkapazitäten von Avaloqs Partner Fireblocks.

Durch die nahtlose Integration in bestehende Kernbankensysteme und digitale Kanäle ermöglicht die Plattform ein reibungsloses und benutzerfreundliches Erlebnis für Finanzinstitute wie die ZKB und deren Kunden – und zwar sowohl für traditionelle als auch digitale Vermögenswerte. Dank Avaloqs SaaS-Ansatz kann die Zürcher Kantonalbank kontinuierlich von Innovationen und verkürzten Markteinführungszeiten für neue Dienstleistungen profitieren. Die digitale Vermögensplattform von Avaloq steht Banken und Vermögensverwaltern zur Verfügung, unabhängig davon, ob ihre Kernbankensysteme in einem On-Premises oder in einem SaaS-Modell betrieben werden.

Michael Rausch, Project Lead Digital Assets bei der Zürcher Kantonalbank, betont: «Dieses innovative Angebot schliesst die Lücke zwischen dezentralem und traditionellem Finanzwesen und bietet unseren Kunden einen sicheren Zugang zu Handel und Verwahrung von digitalen Vermögenswerten. Wir freuen uns darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Avaloq fortzusetzen und weiterhin von deren bewährten Integrations- und Innovationskompetenz zu profitieren.»

Georges Roten, Managing Director für die Schweiz und Liechtenstein bei Avaloq, fügt hinzu: «Wir sind stolz auf diesen weiteren Meilenstein in unserer Partnerschaft mit der Zürcher Kantonalbank. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement der Bank für Innovation und die Bereitstellung umfassender Finanzdienstleistungen für ihre Kunden. Angesichts der sich wandelnden Marktbedingungen und steigenden Kundenerwartungen ist es entscheidend, dass traditionelle Finanzinstitute über die richtige Strategie und Technologie verfügen, um digitale Vermögenswerte nahtlos in ihr bestehendes Angebot zu integrieren. Zusammen mit unserem Netzwerk aus Partnern sind wir bestrebt, Lösungen für digitale Vermögenswerte anzubieten, die es den Finanzinstituten ermöglichen, den Marktanforderungen stets einen Schritt voraus zu sein.» (Avaloq/mc)