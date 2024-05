Testmate Health sichert sich 6 Millionen Dollar für STI-Schnelltest für zu Hause

Lausanne – Testmate Health, ein Startup-Unternehmen, das sich auf Diagnostik im Bereich der sexuellen Gesundheit spezialisiert hat, hat erfolgreich eine Seed-Finanzierung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar erhalten, um STI-(Sexually Transmitted Infections)Tests zu revolutionieren. Die von RH Capital angeführte Finanzierungsrunde, an der sich The Helm, Amboy Street Ventures, die Liechtsteiner Stiftung, die Zürcher Kantonal Bank und Dartlabs.io beteiligten, markiert einen wichtigen Meilenstein für Testmates Mission, den Zugang zu essentiellen Diagnosen zu verbessern und gleichzeitig Genauigkeit und Datenschutz zu gewährleisten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen STI-Tests, bei denen man Proben an ein Labor schicken und tagelang auf das Ergebnis warten muss, verspricht der innovative Urintest von Testmate verlässliche Ergebnisse in weniger als 30 Minuten – und das ganz bequem von zu Hause aus. Da schätzungsweise 85 % der STIs asymptomatisch verlaufen, stellt die Schnelltestlösung von Testmate eine Lösung für das Problem der nicht diagnostizierten Infektionen dar, die unbehandelt zu schweren gesundheitlichen Komplikationen führen können.

Siew-Veena Sahi, Gründerin von Testmate Health, und das übrige Führungsteam verfügen über kombinierte Erfahrung in der klinischen Entwicklung, der Zulassungsstrategie und der Kommerzialisierung von Tests für die Heimdiagnostik. Diese Seed-Runde wird es Testmate ermöglichen, die Produktentwicklung, die Tests und die Marktvalidierung zu beschleunigen. (Femtechinsider/mc/hfu)

