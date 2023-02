theScreener Marktanalyse: Australien – Vorteil Vielfalt

Die Tenniswelt hat die letzten zwei Wochen nach Australien geblickt und wurde am Australian Open mit spannendsten Partien belohnt. Für uns Gelegenheit den Markt auch aus Investorensicht genauer zu untersuchen. Australien hat letztes Jahr dank seinen Rohstoffen gepunktet, ist gut ins 2023 gestartet und überrascht mit seiner Vielfalt an interessanten Unternehmen. So stammen nur zwei der acht wertvollsten australischen Unternehmen aus der Rohstoffbranche. Überrascht?

Im australischen Markt finden sich weniger als 1% der weltweiten Börsenkapitalisierung mit insgesamt 231 durch theScreener analysierten Gesellschaften.

Der ASX200 Index befindet sich nahe bei seinem Höchststand der letzten 52 Wochen und 16% über dem tiefsten Kurs.

Performance seit dem 1. Februar 2022: 6,7% im Vergleich zu -4,6% des STOXX600 und -10,3% des SP500.

Aktuell tendieren 60,0% der Titel aufwärts.

Marktanalyse Australien