theScreener Analyse: Kanada: Banken, Rohstoffe und viel mehr

Wenn Ihnen bei Kanada Ahornsirup und Rohstoffe einfallen, haben Sie natürlich recht. Was die kanadische Börse jedoch besonders macht, sind ihre Banken. Es ist bemerkenswert, dass sowohl die Royal Bank of Canada als auch die Toronto Dominion zu den wertvollsten Unternehmen des Landes gehören.

Was prägt die kanadische Börse sonst noch, wo gibt es Dividenden oder tiefe Bewertungen, und wer hat in letzter Zeit gewonnen oder verloren? Dies und vieles mehr finden Sie in unserer aktuellen Marktalyse.

Im kanadischen Markt finden sich weniger als 1% der weltweiten Börsenkapitalisierung mit insgesamt 245 durch theScreener analysierten Gesellschaften.

Der TSX Composite Index befindet sich nahe bei seinem Höchststand der letzten 52 Wochen und 16% über dem tiefsten Kurs.

Performance seit dem 2. Mai 2023: 6,4% im Vergleich zu 9,5% des STOXX600 und 22,2% des SP500.

Aktuell tendieren 41,2% der Titel aufwärts.

Download Marktanalyse Kanada (pdf)