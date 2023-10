theScreener Analyse: Norwegen – Energie in vielen Formen

Schön, wenn wir es einmal nicht mehr brauchen. Im Moment aber hilft uns norwegisches Öl und Gas warm durch den Winter zu kommen. Und wo es Kohle ersetzt, wird erst noch CO2 gespart. Auch Nahrung ist Energie und auch hier ist Norwegen stark. So verwöhnen führende Fischfarm-Unternehmen ihre Investoren mit positiven Renditen und die Welt mit zunehmend umweltfreundlich produzierter eiweissreicher Nahrung.

Was sonst noch am norwegischen Aktienmarkt auffällt, welche Aktien für die Zukunft attraktiv aussehen und welche Aktie sich für welchen Anlegerstil eignet erfahren Sie in unserer aktuellen Marktanalyse.

Im norwegischen Markt finden sich weniger als 1% der weltweiten Börsenkapitalisierung mit insgesamt 55 durch theScreener analysierten Gesellschaften.

Der OBX Index befindet sich nahe bei seinem Höchststand der letzten 52 Wochen und 8% über dem tiefsten Kurs.

Performance seit dem 4. Oktober 2022: 4,3% im Vergleich zu 9,3% des STOXX600 und 11,6% des SP500.

Aktuell tendieren 25,0% der Titel aufwärts. (theScreener/mc/ps)

Download Sektoranalyse «Norwegen – Energie in vielen Formen»