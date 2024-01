ThirdYear Capital Investmentkompass: Deutschland zeigt mehr Risiken als Chancen

Deutschland sticht aktuell als eine der schwächsten Wirtschaftsregionen heraus.

von Martin Rossner, Gründer und Geschäftsführer von ThirdYear Capital

Konjunkturelle Frühindikatoren zeigen nur eine marginale Stabilisierung. Fallende Rohstoffpreise treiben kurzfristig die Disinflation weiter an, doch verschiedene Daten deuten auf einen Wiederanstieg der Inflation im Laufe des ersten Halbjahres hin. Die Lohnwachstumsdaten von Indeed sind zum Beispiel seit September 2023 von 3,7 auf 4,8 Prozent angestiegen. In Deutschland bleibt die Inflation – trotz fehlendem Wirtschaftswachstum weiter auf einem hohen Niveau. In diesem Umfeld entstehen für Anleger mehr Risiken als Chancen.

Sowohl in Aktien als auch in Anleihen ergeben sich unterdurchschnittliche Renditeerwartungen, da Zinssenkungen aktuell bereits optimistisch eingepreist sind. Ein positiveres Bild würde sich ergeben, wenn sich zum Beispiel das Lohnwachstum abschwächt oder neue Wachstumsimpulse der Politik gesetzt werden.

Globale Asset-Allokation und Ausblick

Straffungsrisiko: Globale Investmentsignale sinken leicht über alle Anlageklassen

Optimistische Zinssenkungserwartungen: Attraktivität von kurzfristigen Anleihen sinkt

USD bleibt ein attraktiver Beta-Hedge – Renditeerwartung des EUR steigt ebenfalls

In Folge der enormen finanziellen Lockerung der letzten Monate ergibt sich in wichtigen westlichen Volkswirtschaften ein konsistentes Bild. Wachstum, Konsum und Arbeitsmarkt bleiben vorerst robust und positiv. Sektoren, die von der Inflationsbekämpfung besonders betroffen waren wie private Kredite und Investitionen, zeigen eine Verbesserung.

Das reduzierte zyklische Risiko in Kombination mit stabilem Lohnwachstum senkt den Bedarf an Zinssenkungen, die bereits in optimistischem Ausmass eingepreist wurden. Kurzfristige Risiken kommen daher hauptsächlich von einem Wiederanstieg der Inflation und von externen Schocks wie geopolitischen Krisen. Vor allem in Europa scheint ein nachhaltiges Erreichen des Inflationsziels noch nicht in Reichweite. Daher sticht die Eurozone und UK mit negativen Investmentsignalen heraus, wobei sich im Rest der Welt weitestgehend durchschnittliche Kaufsignale ergeben. (TYC/mc)

