Oracle investiert zwei Milliarden US-Dollar in KI- und Cloud-Infrastruktur in Deutschland

Frankfurt am Main – Oracle plant, zwei Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf Jahren zu investieren, um der wachsenden Nachfrage nach KI- und Cloud-Infrastruktur in Deutschland gerecht zu werden. Die Investition wird die Präsenz von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) in Deutschland ausbauen und beinhaltet eine erhebliche Erweiterung der KI-Infrastrukturkapazitäten in der Oracle Cloud Region Frankfurt. Dadurch können noch mehr öffentliche und private Organisationen in Deutschland von Oracles branchenführenden KI- und Cloud-Computing-Services profitieren, einschliesslich der neuesten souveränen KI- und Multicloud-Funktionen.



Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger: „Das strategische Investment von Oracle unterstreicht: Deutschland ist ein attraktiver Standort für digitale Innovationen und Investitionen. Die steigende Nachfrage nach Cloudlösungen zeigt, dass die digitale Transformation in unserem Land gut voranschreitet. Wir freuen uns über zunehmende Investitionen, sowohl aus Deutschland als auch aus dem internationalen Umfeld. Und begrüssen diese Investition ausdrücklich. Sie stärkt unsere digitale Infrastruktur und ermöglicht es Unternehmen und Behörden, von modernsten KI- und Cloud-Technologien zu profitieren. Diesen Weg wollen wir gemeinsam mit der Wirtschaft weitergehen und Deutschlands Rolle als führender Digitalstandort in Europa weiter ausbauen.“



„Mit unseren Plänen, in den nächsten fünf Jahren zwei Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur und Cloud-Computing zu investieren, unterstützen wir Organisationen in ganz Deutschland dabei, ihre KI- und Cloud-Transformation zu beschleunigen“, sagt Thorsten Herrmann, Senior Vice President und Country Leader Oracle Deutschland. „Darüber hinaus unterstützen wir das Ziel der Bundesregierung, Deutschland als Zentrum für KI-Investitionen und Innovationen in Europa zu stärken. Mit dieser Investition bekräftigt Oracle sein Engagement, Organisationen jeder Grösse und aus allen Branchen in Deutschland dabei zu unterstützen, mit KI Innovationen voranzutreiben, Resilienz aufzubauen und neue Produktivitäts- und Wachstumspotenziale zu erschliessen.“



Die Erweiterung von OCI in Deutschland wird öffentlichen und privaten Organisationen aus Schlüsselindustrien – darunter die weltweit renommierte Fertigungs-, Automobil-, Erneuerbare-Energien-, Wissenschafts- und Gesundheitsbranche – ermöglichen, jede Art von Workload in die Cloud zu migrieren, ihre Anwendungen zu modernisieren und von den neuesten KI-Innovationen wie Oracle AI Agents zu profitieren. Darüber hinaus wird es noch mehr Mitgliedern der deutschen KI-Startup- und Investoren-Community ermöglicht, Zugang zu Oracles branchenführender Infrastruktur für KI-Training und Inferencing sowie zu seinen Multicloud-Funktionen zu erhalten.



Die Investition wird ausserdem die Cloud-Computing-Kapazitäten erhöhen, um der steigenden Nachfrage nach souveränen Cloud- und KI-Services im deutschen öffentlichen Sektor und anderen strategischen Branchen gerecht zu werden. Die Oracle EU Sovereign Cloud, mit einer Cloud-Region in Frankfurt, hilft Kunden mit sensiblen, regulierten oder strategisch wichtigen Daten und Anwendungen, von den neuesten KI-Innovationen zu profitieren und in die Cloud zu wechseln. Mit der Distributed Cloud von OCI können Organisationen über 200 KI- und Cloud-Services am Edge, im eigenen Rechenzentrum, Cloud-übergreifend oder in der Public Cloud bereitstellen. (Oracle/mc/ps)