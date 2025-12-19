Thurgauer Kantonalbank ernennt neue Chefin für das Privatkundengeschäft

Weinfelden – Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat einen Wechsel in der Geschäftsleitung und einen Umbau in den Bereichen angekündigt. So wird Francesca Keller ab August 2026 das Privatkundengeschäft übernehmen und damit Nachfolgerin von Daniel Kummer, der nach sieben Jahren aus Altersgründen die TKB verlässt.

Die 33-jährige Thurgauer Bankfachfrau rückt damit auch in das sechsköpfige Führungsgremium der Bank auf, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Seit 2024 leitet sie bereits die TKB-Geschäftsstelle in Frauenfeld.

Davor hatte Keller bereits Führungsaufgaben bei zwei Raiffeisenbanken inne. Weitere Stationen ihrer Karriere waren beim Beratungsunternehmen KPMG und im Risikomanagement der UBS.

Neuer Bereich Private Banking beschaffen

Zum Beginn des neuen Jahres schafft die TKB ferner den Bereich Private Banking neu. Dort sollen die Kompetenzen und Dienstleistungen im Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft gebündelt werden. Die Leitung übernimmt Geschäftsleitungsmitglied Tobias Hilpert, dem bisher die Marktleistungen unterstanden. Dieser Bereich wird aufgelöst und in den anderen Bereichen der Bank eingegliedert.

Die Vertriebseinheiten im Private Banking, die bisher im Privatkundenbereich angesiedelt sind, werden zum neuen Bereich Private Banking wechseln. Mit der Umgestaltung wolle die TKB ihre Positionierung als Anlage- und Vorsorgebank stärken, heisst es weiter. (awp/mc/pg)