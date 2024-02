Trading Plattformen: was müssen Sie über sie wissen, bevor Sie investieren?

Investieren stellt den effektivsten Weg dar, um Ihr Kapital zu vermehren. Diese Wahrheit ist seit Jahrhunderten bekannt, doch nur wenige sind in der Lage, ihr Vermögen erfolgreich zu steigern. Was wäre, wenn es möglich wäre, Ihr Geld komplett aus der Ferne zu investieren und dabei Zugang zu den besten und renditestärksten Finanzinstrumenten zu haben?

Genau diese Möglichkeit bieten Handelsplattformen, die in letzter Zeit, insbesondere während des wahren Kryptowährungsbooms, immer beliebter geworden sind. Entdecken Sie, wie Sie Ihr Kapital auf Anlageplattformen investieren und mit der Technologie des 21. Jahrhunderts Ihr Vermögen mehren können.

Was sind Trading Plattformen?

Die Technologie hat die Art und Weise, wie wir unser Geld anlegen, grundlegend gewandelt. Noch vor einigen Jahren war die traditionelle Methode zur Vermehrung des Kapitals hauptsächlich in Aktieninvestitionen über Börsenmakler zu finden. In dieser Zeit erlebten Maklerfirmen einen enormen Aufschwung, und es war gängige Praxis, einen Makler zu kontaktieren, um bestimmte Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Das Internet hat nicht nur die Funktionsweise der gesamten Finanzwelt – einschließlich Börsen und Maklerfirmen – revolutioniert, sondern auch das Investieren auf eine völlig neue Ebene gehoben.

Anlageplattformen stellen die technologische Evolution der traditionellen Brokerfirmen dar. Ihr größter Vorteil liegt in ihrer Mobilität, da sie sowohl über Apps als auch über Desktop-Versionen zugänglich sind. Diese Plattformen gewähren unmittelbaren Zugriff auf eine Vielzahl von Finanzinstrumenten und ermöglichen es den Anlegern, ihr Kapital von nahezu jedem Ort aus zu verwalten. Die einzige Voraussetzung ist eine Internetverbindung, sodass man sogar von einem Strand in der Karibik aus Aktien oder ETFs kaufen kann. Die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit von Anlageplattformen haben sie zu einer der bevorzugten Methoden für Investitionen gemacht.

Arten von Anlageplattformen

Es gibt viele unterschiedliche Arten von Anlageplattformen, jede mit ihrem eigenen Fokus und Angebot an Finanzinstrumenten. Dies umfasst:

Börsenplattformen: Diese Plattformen bieten den Nutzern die Möglichkeit, Aktien, Anleihen wie ETFs und andere an der Börse gehandelte Instrumente zu kaufen und zu verkaufen.

Forex-Plattformen: Spezialisiert auf den Devisenmarkt, erlauben diese Plattformen den Handel mit Währungen und bieten die Möglichkeit, auf Wechselkursschwankungen zu spekulieren.

Kryptowährungsplattformen: Diese bieten Zugang zu einem breiten Spektrum digitaler Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin, Altcoins und oft auch NFTs.

Viele der führenden Anlageplattformen ermöglichen Investitionen in eine Vielfalt von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Fonds und digitale Vermögenswerte. Dies bietet Nutzern die Möglichkeit, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen und verschiedene Finanzinstrumente für ihre Investitionsstrategien zu nutzen.

Vorteile der Nutzung von Trading Plattformen

Die Beliebtheit von Trading-Plattformen unter Anlegern jeder Erfahrungsstufe und Kapitalgröße ist auf eine Vielzahl von Vorteilen zurückzuführen, die diese modernen Investitionswerkzeuge bieten. Einige der wichtigsten Vorteile umfassen:

Mobilität: Trading-Plattformen sind rund um die Uhr, an jedem Tag der Woche zugänglich, von jedem Ort der Welt aus, sofern eine Internetverbindung besteht. Diese ständige Verfügbarkeit gewährt Anlegern ununterbrochenen Zugang zu ihren Investments und ermöglicht eine direkte Reaktion auf Marktbewegungen, was besonders in Zeiten hoher Volatilität von Vorteil ist.

Portfoliomanagement: Durch fortschrittliche Tools ermöglichen diese Plattformen eine kontinuierliche Überwachung und Analyse der Portfolioleistung in Echtzeit. Anleger können so auf der Grundlage aktueller Daten Entscheidungen treffen und ihr Portfolio bei Bedarf anpassen, um eine optimale Diversifizierung sicherzustellen.

Asset Allocation: Der einfache Zugriff auf das Konto und die Möglichkeit, Investitionen mit nur wenigen Klicks oder Fingertipps zu tätigen, erleichtern die optimale Verteilung des Kapitals auf verschiedene Anlageklassen. Dies ist besonders wertvoll, wenn bestimmte Vermögenswerte eine überdurchschnittlich hohe Rendite versprechen.

Der einfache Zugriff auf das Konto und die Möglichkeit, Investitionen mit nur wenigen Klicks oder Fingertipps zu tätigen, erleichtern die optimale Verteilung des Kapitals auf verschiedene Anlageklassen. Dies ist besonders wertvoll, wenn bestimmte Vermögenswerte eine überdurchschnittlich hohe Rendite versprechen. Mindesteinstiegsschwelle: Viele Trading-Plattformen erlauben den Einstieg in den Handel mit relativ geringen Kapitalbeträgen, oft schon ab 100 EUR. Dies macht die Welt der Investitionen für ein breiteres Publikum zugänglich und ermöglicht es auch Personen mit begrenzten finanziellen Mitteln, am Investieren teilzunehmen.

Zusätzlich zu diesen Vorteilen bieten Trading-Plattformen Möglichkeiten für ein effektives Risikomanagement, die Nutzung unterschiedlicher Anlagestrategien und sogar die Investition in die Altersvorsorge. Diese Vielseitigkeit und der breite Zugang zu verschiedenen Anlageoptionen machen Trading-Plattformen zu einem unverzichtbaren Werkzeug für moderne Anleger.

Welche Risiken bestehen für Anwenderinnen und Anwender von Trading-Plattformen?

Die Investitionstätigkeit ist untrennbar mit Risiken verbunden, welche einen integralen Bestandteil des Prozesses der Kapitalvermehrung darstellen. Es ist jedoch essentiell zu verstehen, dass nicht alle Risiken identisch sind. Die bloße Tatsache der Investition birgt die Möglichkeit eines Kapitalverlustes, beispielsweise durch fallende Aktienkurse.

Bei Handelsplattformen besteht ein signifikant erhöhtes Risiko des unbefugten Zugriffs auf Nutzerkonten. Daher ist es von größter Bedeutung, Investitionen ausschließlich auf Plattformen zu tätigen, die innerhalb der Anlegergemeinschaft als seriös anerkannt sind.

In der heutigen Zeit, geprägt von omnipräsentem Betrug, ist es leicht, den zahlreichen im Internet lauernden Fallen für unbedarfte Nutzer zum Opfer zu fallen. Dies geschieht sowohl in Form von Phishing-E-Mails als auch durch betrügerische Werbung für Handelsplattformen in sozialen Medien. Aus diesem Grund ist die Auswahl von Plattformen, die von Zehntausenden anderer Nutzer verwendet werden, von kritischer Bedeutung. Als beispielhafte Plattformen mit hoher Nutzerzahl und langjähriger Marktpräsenz gelten eToro, AvaTrade oder Libertex. Diese Plattformen verfügen über mehr als 300.000 aktive Nutzer (eToro sogar über 30 Millionen) und sind seit über 15 Jahren am Markt etabliert.

Um die maximale Sicherheit Ihrer Gelder zu gewährleisten, wird empfohlen, dass Sie nur von der EU lizenzierte Trading-Platformen nutzen.

Wie wählt man die richtige Trading Plattform? Worauf solltest du achten?

Die Wahl deiner ersten Investitionsplattform ist eine ziemliche Herausforderung, deshalb lohnt es sich, eine Checkliste mit Aspekten zu erstellen, auf die du achten solltest. Der erste und wichtigste davon sind natürlich die Gebühren und Provisionen. Jede Plattform verdient Geld an ihren Nutzern und diese Tatsache sollte dich nicht überraschen. Allerdings variieren die Gebühren und Provisionen für die einzelnen Investitionen von Plattform zu Plattform, daher lohnt es sich, dies zu berücksichtigen.

Ein sehr wichtiges Detail (aus Sicht eines unerfahrenen Nutzers) ist auch die Übersichtlichkeit der Plattformoberfläche, ihrer Funktionen und Werkzeuge. Sowohl die App als auch die Desktop-Version der Website sollten so klar und intuitiv wie möglich sein. Außerdem ist es wichtig, dass genügend Funktionen und Werkzeuge vorhanden sind, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Kryptowährungen! Aber welche?

Die Verfügbarkeit verschiedener Anlageklassen ist ebenfalls ein wichtiges Detail, das die Wahl einer bestimmten Anlageplattform bestimmen kann. Wenn Sie eine Plattform suchen, auf der Sie mit Kryptowährungen handeln können, lohnt es sich zu prüfen, in welche digitalen Vermögenswerte Sie auf der Plattform investieren und handeln können. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie nicht nur in BTC und ETH, sondern auch in bestimmte Altcoins investieren möchten.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass es ab Januar 2024 auch möglich ist, indirekt über Bitcoin-basierte Spot-ETFs in Kryptowährungen zu investieren. Die Beliebtheit dieser Fonds nimmt stetig zu, was das rasante Wachstum von Bitcoin und des Kryptowährungsmarktes insgesamt widerspiegelt. In digitale Vermögenswerte zu investieren, bedeutet also nicht nur, Kryptowährungen zu kaufen, sondern auch, Geld mit kryptowährungsbasierten Finanzinstrumenten zu verdienen.

Sicherheit und Qualität des Kundenservices

Ein reaktionsschneller und effizienter Kundenservice, der Probleme löst, ist die Grundlage jeder guten Trading-Plattform. Da solche Anwendungen sehr individuell sind, ist es sehr wichtig, dass sie bei auftretenden Problemen beraten und brennende Fragen beantworten können.

Ein guter Kundenservice ist auch ein wesentlicher Faktor für die Sicherheit der Nutzer/innen. Wenn du dein Kapital per Mausklick oder Fingertipp auf dem Smartphone-Bildschirm in mobile Investitionsplattformen investierst, muss dies mit einem Höchstmaß an Sicherheit verbunden sein. Dazu gehören vor allem angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um sowohl dein Kapital als auch deine ebenso wertvollen persönlichen Daten zu schützen. In einer Welt voller Betrügereien und Deepfakes ist der Schutz der persönlichen Daten von grundlegender Bedeutung.

Hebelwirkung und Transaktionsgebühren

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl einer Investitionsplattform sind die maximale Hebelwirkung und die Transaktionsgebühren. Warum ist das so wichtig? Weil sie die Gewinnchancen auf einer bestimmten Plattform verdeutlichen. Als Leverage (oder Hebelwirkung) wird die Möglichkeit bezeichnet, mit einer relativ kleinen Einlage viel größere Investitionsbeträge zu steuern. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um eine Art Kredit, der von Brokern oder einer anderen Stelle gewährt wird, so dass es möglich ist, mit relativ kleinen Kapitalbeträgen in relativ kurzer Zeit deutlich höhere Renditen zu erzielen. Dafür musst du natürlich einen angemessenen Prozentsatz des Gewinns zahlen.

Bei den Transaktionsgebühren (wie der Name schon sagt) handelt es sich dagegen um eine Gewinnbeteiligung an der Trading-Plattform. Meistens liegen die Transaktionsgebühren bei 1-2%.

Erste Schritte, um auf einer Plattform zu investieren

Investieren ist eine Kunst, die erlernt werden muss. Bevor Sie jedoch damit beginnen können, Ihr Kapital durch Aktien, ETFs oder Kryptowährungen zu vermehren, müssen Sie den ersten Schritt machen: ein Konto eröffnen. Seriöse Anlageplattformen fordern von ihren Nutzern vollständige Transparenz, um Geldwäsche zu verhindern.

Aus diesem Grund sind Sie bei der Erstellung eines Kontos auf einer Investitionsplattform in Deutschland verpflichtet, Ihre persönlichen Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse anzugeben. Des Weiteren ist eine Identitätsüberprüfung notwendig. Sobald alle Formalitäten abgeschlossen sind, kann der Anleger das Konto mit der Mindesteinlage auffüllen und mit dem Investieren beginnen.

Wenn Sie sich für eine bestimmte Investitionsplattform entscheiden, ist es ratsam, nicht nur ein Konto auf der Desktop-Version der Plattform einzurichten, sondern auch die zugehörige App herunterzuladen. Auf diese Weise sichern Sie sich den sofortigen Zugang zu Ihren Anlagen und den Märkten.

Warum sollten Sie Ihr Kapital auf Anlageplattformen vermehren?

Inflation und Wertminderung – um ein populäres Meme von vor fast einem Jahrzehnt zu zitieren. Ihr hart verdientes Geld zu investieren, ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass es nicht an Wert verliert. Die anhaltend hohe Inflation macht es zu einem notwendigen Schritt, Ihr Geld nicht einfach nur zu sparen, sondern aktiv zu investieren, um den Wert Ihrer Ersparnisse zu erhalten und nicht durch die Inflation aushöhlen zu lassen.

Investitionsplattformen bieten die Möglichkeit, nicht nur die negativen Effekte der Inflation zu bekämpfen, sondern auch Ihr Vermögen zu steigern. Natürlich dürfen Sie dabei nicht außer Acht lassen, dass alle Investitionen auch mit Risiken behaftet sind. Dies gilt insbesondere für digitale Vermögenswerte, deren Preise oft starken Schwankungen unterliegen. Trotzdem bieten Investitionsplattformen aufgrund des unkomplizierten Zugangs zu einer Vielzahl von Finanzanlagen heutzutage die beste Option, die Auswirkungen der Inflation auf Ihre Ersparnisse zu minimieren.

Zusammenfassung

T.Harv Eker sagte einmal, dass die Gewohnheit, mit Geld umzugehen, wichtiger ist als die Menge an Geld, die man besitzt. Investitionsplattformen entsprechen genau diesem Gedanken, da sie es ermöglichen, auch mit kleinen Beträgen zu investieren. Ihre zahlreichen Vorteile, insbesondere die Mobilität, erleichtern den Kauf und Verkauf von Aktien, ETFs oder digitalen Vermögenswerten schneller und einfacher als jemals zuvor.

Aus diesem Grund erfreuen sich Anlageplattformen heute großer Beliebtheit, besonders unter Einsteigern. Jede Investitionsreise, selbst die größte, beginnt mit einem ersten Schritt. (ecoinomy/mc/hfu)