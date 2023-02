TWINT erreicht 5 Millionen User

Zürich – Zum Jahresstart knackt TWINT den Meilenstein von fünf Millionen aktiven Nutzern. Auch die Transaktionszahlen sind auf Rekordkurs: Die Nutzerinnen und Nutzer der TWINT App haben im Jahr 2022 rund 386 Millionen Mal getwintet. Das sind mehr Transaktionen als in allen Jahren seit der Gründung kombiniert.

Ob beim Bezahlen an der Kasse, beim Online-Shopping, beim Einkauf im Hofladen oder beim Kinobesuch mit Freunden: Die Einsatzmöglichkeiten von TWINT nehmen genauso wie die Nutzung stetig zu. Am häufigsten kommt die App an der Supermarktkasse zum Einsatz. Aber auch der Kauf von Tickets für den öffentlichen Verkehr, das Bezahlen der Parkgebühr sowie Einkäufe in Nachbarschaftsläden

und Fachgeschäften sind sehr beliebt.

Dabei kommt TWINT nicht mehr nur beim Bezahlen des Einkaufs zum Zug. Durch innovative Funktionen und Anwendungen vereinfacht die App alle möglichen Alltagssituationen. Zum Beispiel bei der Bezahlung der Parkgebühr. Damit erhält man bei der Abreise zu viel bezahltes Geld zurück. Im Jahr 2022 haben die Nutzerinnen und Nutzer der App so rund 5,7 Millionen Schweizer Franken eingespart, wie TWINT in einer Mitteilung schreibt. Auch im Spendenbereich hat TWINT für einen Digitalisierungsschub gesorgt: So kann man gemeinnützige Organisationen schnell direkt aus der App heraus unterstützen. Abgerundet wird das Angebot durch zahlreiche weitere Funktionen, die den Alltag vereinfachen. Etwa durch wöchentliche Super Deals, ein grosses Sortiment an Guthabenkarten und Erlebnisgutscheinen, den nützlichen Abo-Vergleich oder die Möglichkeit, schnell und einfach eine Versicherung abzuschliessen. (mc/pg)