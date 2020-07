Twint organisiert Führung neu – Neuer Finanzchef und Marketingchef ernannt

Zürich – Bei der Bezahl-App Twint ist die Neuorganisation der Führung abgeschlossen. Dies sei nach dem sehr starken Wachstum der vergangenen Monate für die weitere Beschleunigung des Geschäfts nötig geworden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Bereits im Mai wurde die neue Kern-Geschäftsleitung mit CEO Markus Kilb, CCO Anton Stadelmann sowie CIO Paul Kreis bekannt gegegben.

Nun wurde Thomas Wicki zum neuen Finanzchef (CFO) und Nachfolger von Stadelmann ernannt. Zudem stosse Jens Plath als Marketingchef neu zu Twint, heisst es weiter. Beide sind Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung.

Ausserdem seien Verantwortlichkeiten in der erweiterten Geschäftsleitung neu definiert worden. So konzentriere sich Verkaufschef Adrian Plattner auf die Beziehungen zu Händlern, Acquirern und Integratoren. Derweil übernimmt Gökhan Filizer die neu geschaffene Position des Chief Costomer Operations Officer. René Hägeli sei als neuer Chief Banks Officer für die Beziehungen zu den Banken verantwortlich. Thomas Graf bleibe Head of Product und verantworte weiter das operative Produktmanagement, während Simon Wehrli als Chief Technology Officer den Bereich Architektur und Technologie leite. (awp/mc/pg)