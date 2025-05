TWINT kooperiert mit Live Nation Schweiz und bietet Zugang zu exklusiven Konzert-Vorverkäufen

Zürich – Die Bezahl-App TWINT startet gemeinsam mit Ticketmaster und Live Nation ein exklusives Vorverkaufs-Angebot für Konzerte in der Schweiz.

Ab sofort erhalten TWINT Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz exklusiven Vorabzugang zu Konzerttickets für ausgewählte Veranstaltungen von Live Nation Schweiz. Über twintpriotickets.ch kann ein dediziertes Kontingent an Tickets bis zu 48 Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart exklusiv mit TWINT erworben werden. Die Tickets werden direkt über Ticketmaster verkauft, die Bezahlung über TWINT ist einfach, schnell und sicher.

Jens Plath, Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Marketing Officer von TWINT: «Diese Partnerschaft mit Live Nation ermöglicht unseren Nutzenden unvergessliche Live-Momente, und das so einfach, wie sie es von TWINT gewohnt sind. Konzerte verbinden, und wir freuen uns, den Schweizer Musikfans diesen Mehrwert bieten zu können.»

«Künstlerinnen und Künstler mit ihren Fans zu verbinden, ist unser Ziel, und die Zusammenarbeit mit TWINT ermöglicht es uns, noch mehr Schweizer Fans zu erreichen. TWINT ist wirklich der perfekte Partner, um unser

Vorverkaufsprogramm in der Schweiz zu optimieren», sagt Derrick Thomson, Managing Director Live Nation Schweiz.

TWINT stärkt damit die Position als zentrale App für das digitale Leben in der Schweiz – auch über das Bezahlen hinaus. Die neue Zusammenarbeit reiht sich ein in eine Serie von Partnerschaften, mit denen TWINT den Alltag der Menschen in der Schweiz digitaler, flexibler und komfortabler gestaltet. Ob beim Parkieren, Reisen, Einkaufen oder neu beim Ticketvorverkauf für den nächsten grossen Live-Act: Mit TWINT sind Menschen in der Schweiz überall einen Schritt näher dran und hautnah dabei. (TWINT/mc/ps)