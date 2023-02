UBS-Aktien steigen erstmals seit acht Jahren wieder über 20 Franken

Zürich – Die Aktien der Grossbank UBS sind erstmals seit August 2015 wieder über die Marke von 20 Franken gestiegen. Sie setzten damit den Aufwärtstrend des laufenden Handelsjahres fort. Seit Beginn des Jahres haben die UBS-Aktien fast 16 Prozent an Wert zugelegt. Der Trend zeigt dabei steil nach oben, auch wenn es nach der Publikation der Geschäftszahlen am vergangenen Dienstag zunächst einen kleinen Dämpfer gab.

Am Freitag schlossen die Papiere 1,5 Prozent im Plus bei 20,14 Franken. Der Gesamtmarkt allgemein zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich, der Leitindex SMI schloss 1,44 Prozent im Plus.

Allgemein gute Stimmung im Bankensektor

Insgesamt profitieren die Papiere der Grossbank von der allgemein guten Stimmung im Bankensektor sowie den wieder steigenden Zinsen. Diese Woche haben nämlich die wichtigsten Notenbanken – das Fed in den USA, die Europäische Zentralbank und auch die Bank of England – ihre Zinsen erneut erhöht, um damit der galoppierenden Inflation entgegenzuwirken. Zudem hat sich auch die weltweite Konjunktur zuletzt deutlich robuster gezeigt, als es von vielen Analysten erwartet worden war.

Zu den Höchstständen von 2007 sind die Aktien der UBS aber noch ein ganzes Stück entfernt. Vor der Finanzkrise notierten die Papiere der Grossbank nämlich teilweise bei über 70 Franken. Zu Beginn der Coronakrise kosteten fielen sie kurzzeitig unter 10 Franken. (awp/mc/pg)