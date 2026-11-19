Zürich – Die UBS will laut einem Medienbericht Hunderte Stellen aus ihren Konzernfunktionen von Europa nach Indien verlagern. Betroffen sind auch Funktionen, die bislang typischerweise in der Schweiz angesiedelt sind. Mit dem Schritt will die Grossbank ihre Abläufe straffen und Kosten senken.

Die Verlagerung soll sich über die kommenden zwei Jahre erstrecken, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die grosse Mehrheit der betroffenen Stellen befindet sich demnach derzeit in Polen.

Konkret geht es um Funktionen in den Bereichen Finanzen, Operations, Risikokontrolle, Compliance, Recht und Personalwesen. Die meisten betroffenen Stellen seien auf Junior- bis mittlerer Führungsebene angesiedelt. Künftig sollten aber auch höher angesiedelte Positionen in Indien besetzt werden. Solche Stellen würden bislang typischerweise in der Schweiz angesiedelt, hiess es weiter.

Die geplante Verlagerung ist laut Bloomberg nicht Teil des Abbaus von rund 3000 Stellen in der Schweiz, den die UBS im Zuge der Integration der Credit Suisse angekündigt hatte. Die Grossbank lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

Stärkere Präsenz in Hyderabad

Die UBS hatte im Februar angekündigt, ihre Präsenz in der indischen Stadt Hyderabad auszubauen und dort 2000 zusätzliche Fachkräfte einzustellen. Damit sollte sich die Belegschaft am Standort verdoppeln. Die Bank ist zudem in Pune und Navi Mumbai vertreten. (awp/mc/pg)