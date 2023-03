UBS will noch mehrere Jahre an Marke «Credit Suisse» festhalten

Zürich – Die Grossbank UBS will laut einem Medienbericht zunächst an der Marke «Credit Suisse» festhalten. Die Marke der übernommenen Konkurrentin solle noch mindestens drei bis vier Jahre weiterbestehen, schreibt die «Finanz und Wirtschaft» (FuW) auf ihrer Online Seite unter Berufung auf «gut unterrichtete Quellen».

Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass die Marke sogar noch etliche Jahre länger bestehen bleibe, schreibt die FuW. Dies sei unabhängig davon, was in der Zwischenzeit passiere – also ob die Banken dann bereits komplett fusioniert hätten, ob es zu einer Abspaltung komme oder nicht. Die UBS wollte am Freitag auf AWP-Anfrage keinen Kommentar zum Bericht abgeben.

Trotz der anhaltenden Skandale der vergangenen Jahre sei die Marke «Credit Suisse» weiterhin ein «starker Brand», zitiert die FuW einen Fusionsexperten. Nicht zuletzt ist das CS-Logo auch im Schweizer Sport omnipräsent.

Die UBS hat sich seit der Bekanntgabe der auf Druck von Politik und Aufsichtsbehörden erfolgten CS-Übernahme bedeckt gehalten. «Der Credit-Suisse-Brand wird noch bis zum Closing der Übernahme weiterbestehen», sagte CS-Verwaltungspräsident Axel Lehmann an der Pressekonferenz vom vergangenen Sonntag. Danach müsse die UBS entscheiden, wie es weitergehe. (awp/mc/pg)