Unzer ernennt Götz Möller zum neuen Finanzvorstand

Berlin – Das Zahlungsunternehmen Unzer hat Götz Möller zum neuen Chief Financial Officer ernannt. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die Finanzplanung- und analyse, das Treasury sowie die Finanzbuchhaltung.

Möller bringt langjährige Erfahrung in internationalen Finanzen und im Management mit. In seiner Karriere hatte er zentrale Rollen in führenden Unternehmen der Branche: Bei der Nexi Group war er als CFO und Finance Director für die DACH-Region tätig, davor als Geschäftsführer und CFO bei PPRO und PAYONE sowie Equens (nun Teil der Worldline). Möller hat einen Doktortitel in Physik und einen MBA von der renommierten Business School INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires).

Möller tritt bei Unzer die Nachfolge von Adam Conlon an, der als Interims-CFO tätig war und das Unternehmen durch eine Transformationsphase geführt hat. (pd/mc)