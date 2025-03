Nexi bietet Tap to Pay auf dem iPhone für Händler in der Schweiz mit Nexi SoftPOS

Wallisellen – Das europäische PayTech Nexi ermöglicht ab sofort Händlern in der Schweiz, Vor-Ort-Zahlungen nahtlos und sicher mit Tap to Pay auf dem iPhone zu akzeptieren, und plant, die Verfügbarkeit von Tap to Pay auf dem iPhone auch auf weitere europäische Länder auszuweiten, in denen der Dienst verfügbar ist. Tap to Pay auf dem iPhone wurde ebenfalls für Händler in Finnland freigeschaltet und ist bereits zuvor mit Nexi SoftPOS in Italien, Deutschland, Österreich und Schweden eingeführt worden.

Tap to Pay auf dem iPhone ermöglicht es Händlern, alle Arten von kontaktlosen Zahlungen zu akzeptieren – einschliesslich kontaktloser Kredit- und Debitkarten, Apple Pay und anderen digitalen Wallets – und zwar ausschliesslich mithilfe eines iPhones und Nexi SoftPOS über die MyPayments-App, ganz ohne zusätzliche Hardware oder Zahlungs­terminal.

Beim Bezahlvorgang hält der Kunde sein kontaktloses Zahlungsmittel einfach in die Nähe des iPhones des Händlers, und die Zahlung wird mittels NFC-Technologie sicher abgeschlossen. Tap to Pay auf dem iPhone unterstützt zudem die PIN-Eingabe, einschliesslich barrierefreier Optionen.

Apples Tap to Pay auf dem iPhone nutzt die integrierten Sicherheitsfunktionen des iPhones, um die Daten von Unternehmen und Kunden vertraulich und sicher zu halten. Bei der Zahlungsabwicklung speichert Apple weder Kartennummern noch Transaktions­informationen auf Apple-Servern.

Mehr Flexibilität und Mobilität

Zusätzlich zu einer kostengünstigen, einfachen und sicheren Möglichkeit, digitale Zahlungen zu akzeptieren, ermöglicht die SoftPOS-Lösung von Nexi-Händlern, Transaktionen in Echtzeit zu verwalten und Quittungen einfach zu versenden. Damit profitieren Händler von mehr Flexibilität und Mobilität. Die Lösung ermöglicht eine sichere und unkomplizierte Abwicklung von bargeldlosen Zahlungen an einem mobilen Verkaufspunkt – genau dort, wo sich der Kunde befindet, ohne dass die Kasse räumlich einschränkt.

Tap to Pay auf dem iPhone gibt Nexi-Kunden die Möglichkeit, eine kontaktlose Zahlungsakzeptanz-Lösung zu nutzen, die sich schnell einrichten und bequem bedienen lässt. Händler können kontaktloses Bezahlen mit Nexi SoftPOS auf einem iPhone XS oder neuer mit der jeweils aktuellsten Version von iOS freischalten. Sie müssen dazu lediglich die Nexi MyPayments-App aus dem Apple App Store herunterladen und können innerhalb weniger Minuten mit der Annahme kontaktloser Zahlungen beginnen. (pd/mc)