US-Milliardär Marc Benioff investiert in Schweizer Startup Weev

Zürich – Weev, eine Entwicklungsplattform der Schuh-, Leder- und Bekleidungsindustrie, verzeichnet einen bedeutenden Meilenstein: Marc Benioff, der visionäre Gründer von Salesforce, beteiligt sich substantiell an dem Startup.

Marc Benioff, Ikone des digitalen Geschäfts, wird nicht nur finanziell, sondern auch persönlich in Weev investieren. Seine Unterstützung für den Gründer, Szilard Szurdok, spiegelt sein Engagement für innovative Unternehmensentwicklung wider – ähnlich der Partnerschaft von Steve Jobs mit Salesforce in seinen Anfängen. Dies markiert zugleich Benioffs erstes Investment in der Schweiz.

Szilard Szurdok, Gründer von Weev, kommentiert: «Dies ist nicht nur eine Anerkennung, sondern ein Meilenstein für unser junges Unternehmen. Benioff erkennt das Potenzial digitaler Transformation und seine Beteiligung unterstreicht die vielversprechende Zukunft von Weev. Wir fühlen uns gestärkt und motiviert.»

Weev revolutioniert die Bekleidungsindustrie mit innovativer Software

Weev transformiert die Produktentwicklung in der Schuh- und Bekleidungsbranche grundlegend. Die einzigartige Softwarelösung (SaaS) ermöglicht erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen sowie eine Steigerung der Qualität in der globalen Wertschöpfungskette. Dies markiert eine bahnbrechende digitale Disruption in der Branche.

Szurdok betont die Alleinstellungsmerkmale von Weev: «Transparenz, Nachhaltigkeit und beschleunigte Markteinführung sind nur einige der Vorteile, die Weev bietet. Unsere Technologie vereinfacht Prozesse deutlich und führt zu messbaren Einsparungen. Es ist uns wichtig, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren und effizienteren Industrie zu leisten.»

Weev zielt darauf ab, die Branche zu digitalisieren und komplexe Prozesse zu vereinfachen. Mit einer umfassenden Materialdatenbank, erstklassiger Datenanalyse und integrierten Tools zur Zusammenarbeit positioniert sich Weev als führender Akteur in der Branche. Der Zürcher Roger Franz Wilfinger, Vorstand von Weev, fasst die Mission des Unternehmens zusammen: «Wir streben danach, die Welt durch unsere Innovationen zu verbessern und unseren Kunden in der Bekleidungsindustrie zum Erfolg zu verhelfen.»

Weev erweitert derzeit seine internationale Kundenbasis und zählt bereits renommierte Unternehmen wie Industria del Design, Santori Pellami, Polo Sourcing, Jinjiang HAOF Shoe Material Co., Ltd. in China und Faytex Corporation in den USA zu seinen Kunden. (Weev/mc/hfu)

