Valiant im ersten Quartal mit leichtem Gewinnanstieg

Bern – Valiant hat im ersten Quartal 2026 einen leichten Gewinnanstieg verzeichnet, ist damit aber hinter den Erwartungen von Analysten zurück geblieben. Die Bank geht unverändert von einem leicht höheren Konzernergebnis im Gesamtjahr aus.

Der Geschäftserfolg und damit das operative Ergebnis lag in den ersten drei Monaten mit 53,9 Millionen Franken um 0,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Unter dem Strich resultierte ein um 1,5 Prozent gestiegener Reingewinn von 33,2 Millionen. «Wir befinden uns auch im herausfordernden Umfeld auf Kurs», wird CEO Ewald Burgener in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. Die Strategie werde weiterhin «konsequent umgesetzt».

Zinsgeschäft solide im Nullzinsumfeld

Das Zinsengeschäft entwickelte sich trotz des Nullzinsumfelds «solide», wie es weiter heisst. Der Netto-Zinserfolg stieg um 0,9 Prozent auf 97,2 Millionen Franken.

Auch im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft konnte die Bank zulegen (+4,6% auf 25,8 Mio). Dabei profitierte Valiant von einem kräftigen Plus beim Kommissionsertrag im Wertschriften- und Anlagegeschäft, was auf gesteigerte Depotvermögen zurückzuführen sei. Im Handelsgeschäft sank der Erfolg hingegen (-10,7% auf 10,0 Mio), bewege sich aber weiterhin auf hohem Niveau.

Der Geschäftsaufwand stieg derweil weiter an (+1,4% auf 75,7 Mio). Dies begründete die Bank insbesondere mit Massnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität.

Höhere Kundenausleihungen, Ausblick bestätigt

Die Kundenausleihungen stiegen um 1,1 Prozent auf 30,7 Milliarden Franken. Die Hypothekarausleihungen legten ebenfalls zu und zwar um 1,2 Prozent. Auf der Gegenseite der Bilanz stiegen die Kundengelder um 0,5 Prozent auf 22,9 Milliarden

Mit den Quartalsresultaten hat Valiant die Erwartungen der Analysten allerdings klar verfehlt. Besonders beim Reingewinn lag der Konsens mit erwarteten 41,7 Millionen Franken deutlich höher.

Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt unverändert. Entsprechend geht Valiant für 2026 weiterhin von einem «leicht höheren» Konzerngewinn aus. (awp/mc/ps)