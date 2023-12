Vandria kündigt eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 20,6 Mio. Dollar an

Lausanne – Vandria SA, ein Unternehmen, das an der Spitze der mitochondrialen Therapeutika steht und erstklassige niedermolekulare Mitophagie-Induktoren entwickelt, hat seine erfolgreichen Serie-A-Finanzierung bekannt gegeben. Die Finanzierungsrunde in Höhe von 20,6 Mio. $ (18 Mio. CHF) wurde von ND Capital zusammen mit einem kleinen Syndikat vermögender Privatinvestoren geleitet.

Vandria wurde 2021 mit Unterstützung von ND Capital aus der Amazentis SA ausgegliedert, um erstklassige niedermolekulare Mitophagie-Induktoren gegen ein neuartiges Ziel zur Verjüngung von Zellen und zur Behandlung altersbedingter und chronischer Krankheiten zu entwickeln. Auf der Grundlage von 15 Jahren Forschungsarbeit hat Vandria seine Plattform und sein Portfolio zügig weiterentwickelt. Das führende Programm, VNA-318, ein patentgeschützter, hirngängiger Mitophagie-Induktor erster Klasse, soll im zweiten Quartal 2024 in Europa in die klinische Prüfung gehen.

Das Managementteam des Unternehmens besteht aus dem leitenden Pharmaexperten Dr. Klaus Dugi als CEO, der Mitochondrien-Expertin Dr. Penelope Andreux als CSO und dem Biowissenschafts-Unternehmer Peter Harboe-Schmidt, MSc, MBA, als Head of BD & Finance.

Penelope Andreux, CSO von Vandria: «Das Potenzial der Mitophagie als neuer therapeutischer Ansatz zur Bekämpfung von ZNS-Erkrankungen wird von der Pharmaindustrie zunehmend anerkannt. Unser führender Kandidat, VNA-318, hat neuroprotektive und anti-neuroinflammatorische Wirkungen und verbessert nachweislich die Kognition in krankheitsrelevanten Modellen. Wir glauben, dass er das Potenzial hat, eine Reihe von ZNS-Indikationen zu beeinflussen, und wir freuen uns darauf, 2024 mit der klinischen Entwicklung zu beginnen.»

Klaus Dugi, CEO von Vandria: «ND Capital war während unserer Startphase und unserer Serie-A-Finanzierung ein sehr unterstützender Investor. Das Jahr 2024 wird für Vandria ein Jahr des Wandels sein, da das Unternehmen mit einem neuartigen niedermolekularen Wirkstoff zur Behandlung von kognitiven Beeinträchtigungen und Neurodegeneration in die klinische Phase eintritt – Bereiche, in denen die alternde Weltbevölkerung einen hohen Bedarf an Patienten hat. Das Unternehmen hat in den letzten zwei Jahren rasante Fortschritte gemacht und steht vor einer spannenden Zukunft. Wir freuen uns darauf, weitere Investoren begrüßen zu dürfen, um die weitere klinische Entwicklung von VNA-318 zu unterstützen und das breitere Potenzial von Vandrias Mitophagie-Plattform zur Behandlung altersbedingter und chronischer Krankheiten zu nutzen.»

Dani Bach, Partner, ND Capital, und Direktor von Vandria: «Die Ausrichtung auf Mitochondrien entwickelt sich zu einem sehr heißen Bereich in der Arzneimittelentwicklung, wie mehrere M&A-Deals und VC-Finanzierungen der letzten Zeit zeigen. Mit Vandria’s potenziellen First-in-Class-Medikamenten für ein am Menschen validiertes Target sind wir unserer Meinung nach der Meute voraus. Wir haben eng mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, um ein Führungsteam von Weltklasse zusammenzustellen und hochkarätige Berater und zusätzliche Investoren zu gewinnen. Dies ist ein Beispiel für die Stärke unseres Unternehmensaufbaumodells». (Vandria/mc/hfu)

