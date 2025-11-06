Vanguard lanciert drei neue Fixed-Income-US-Treasury-UCITS-ETFs

Zürich – Vanguard hat heute drei neue Fixed-Income-Exchange-TradedFunds (ETFs) lanciert: den Vanguard U.S. Treasury 1–3 Year Bond UCITS ETF, den Vanguard U.S. Treasury 3–7 Year Bond UCITS ETF sowie den Vanguard U.S. Treasury 7–10 Year Bond UCITS ETF.

Diese Fonds ergänzen den bestehenden Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF, wobei die Lancierungen es Anlegern ermöglichen, ihre Portfolios präziser entlang der US-Zinskurve zu positionieren. Die ETFs werden an der SIX Swiss Exchange gelistet und erhöhen die Zahl der Fixed-Income-Fonds, die Vanguard dieses Jahr in Europa lanciert hat, auf insgesamt zehn.

Mark Fitzgerald, Head of Product Specialism bei Vanguard Europe, kommentiert: „Diese neuen ETFs ermöglichen es Anlegern, ihr Exposure entlang der US-Treasury-Kurve präziser zu steuern und ihre Allokation an ihre Anlageziele anzupassen – in einem kostengünstigen, qualitativ hochwertigen Format. Unser Ziel ist es, unseren Kunden zu helfen, langfristig tragfähige Portfolios zu schaffen, die einen Mehrwert bieten, indem sie reale positive Renditen erzielen – durch das Tracking von Bloomberg-Benchmarks und Investitionen in USTreasury-Anleihen.“

Die Fonds streben an, die unten aufgeführten Indizes nachzubilden. Die folgenden Anteilsklassen werden zum Lancierungszeitpunkt verfügbar sein und die angegebenen laufenden Kostenquoten(1) (Ongoing Charges Figure, OCF(2)) aufweisen:

Die neuen ETFs werden vom Vanguard Fixed Income Group verwaltet. Die Gruppe verwaltet weltweit mehr als 2.6 Billionen US-Dollar(3) an Vermögenswerten und stützt sich auf vielfältige Perspektiven und Fachwissen, um eine präzise Nachbildung der Benchmarks, umsichtiges Risikomanagement und eine hoch wettbewerbsfähige Anlageperformance zu gewährleisten. Mit der heutigen Ergänzung bietet Vanguard nun 46 Fixed-Income-Indexprodukte in Europa an. (Vanguard/mc/ps)

1 Quelle: Vanguard, per 30. September 2025.

2 Die laufende Kostenquote (OCF) umfasst die Verwaltungsgebühren sowie Dienstleistungskosten wie Administration, Revision, Depotbankgebühren, Rechts-, Registrierungs- und Aufsichtskosten, die im Zusammenhang mit den Fonds anfallen.

3 Quelle: Vanguard, per 30. September 2025.