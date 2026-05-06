Kanton Luzern tritt der Swiss Blockchain Federation bei

Bern – Der Kanton Luzern, ein stabiler Standort der Schweizer Blockchain-Industrie mit starker Verankerung in Consulting & Advisory, ist neues Mitglied der Swiss Blockchain Federation (SBF). Gemeinsam soll die Position der Schweiz als global führender Blockchain-Standort weiter ausgebaut werden.

Der Kanton Luzern gehört heute zu den zehn aktivsten Blockchain-Regionen der Schweiz. Der aktuelle CV VC Crypto Top 50 Report weist für den Kanton Luzern 73 aktive Blockchain-Unternehmen aus, wobei der Schwerpunkt klar auf Consulting & Advisory liegt. Luzern trägt substanziell zur Breite und Reichtum des Ökosystems bei.

Die Stärke Luzerns liegt in der Verbindung eines diversifizierten Wirtschaftsstandorts sowie der Nähe zu Bildungs- und Forschungsinstitutionen wie der Hochschule Luzern (HSLU) und der Universität Luzern. Diese Voraussetzungen schaffen ein attraktives Umfeld für Unternehmen, die Blockchain-Technologien entwickeln, begleiten oder in bestehende Geschäftsmodelle integrieren wollen.

Die Initiative zum Beitritt des Kantons Luzern geht auf den regelmässigen Austausch zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Akteuren des regionalen Blockchain-Ökosystems zurück. Der Beitritt unterstreicht den Anspruch des Kantons, seine Position als zukunftsorientierter Wirtschafts- und Innovationsstandort weiter auszubauen und die Entwicklung im Bereich Blockchain und digitaler Vermögenswerte aktiv mitzugestalten.

«Luzern verfügt über ausgezeichnete Voraussetzungen, um digitale Innovationen erfolgreich mit der Realwirtschaft zu verbinden. Die Mitgliedschaft in der Swiss Blockchain Federation stärkt unsere Vernetzung und eröffnet zusätzliche Chancen für Unternehmen, Talente und Investitionen.», sagt Fabian Peter, Wirtschaftsdirektor des Kantons Luzern.

«Mit Luzern wächst die Swiss Blockchain Federation weiter: Als siebter Mitgliedskanton – nach Tessin, Zürich, Zug, Neuenburg, Genf und Bern – stärkt Luzern unsere Stimme. Gemeinsam können wir uns noch wirkungsvoller für international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen einsetzen, den Schulterschluss zwischen Industrie, Politik, Verwaltung und Wissenschaft weiter vertiefen und die Schweiz als einen der international bedeutendsten Blockchain-Standorte positionieren», sagt Heinz Tännler, Präsident der Swiss Blockchain Federation. (SBF/mc/hfu)