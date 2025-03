Vanguard lanciert neuen UCITS-ETF für globale Staatsanleihen

Zürich – Vanguard bringt heute einen neuen, auf festverzinsliche Anlagen fokussierten Exchange Traded Fund (ETF) auf den Markt. Der Vanguard Global Government Bond UCITS ETF soll als zusätzliche Kernkomponente in den Portfolios der Anleger dienen. Der ETF wird an der London Stock Exchange, der Deutschen Börse, der Borsa Italiana, Euronext Amsterdam und der SIX Swiss Exchange gelistet.

Mark Fitzgerald, Head of Product Specialism bei Vanguard Europe, kommentiert:

„Bei Anleihen investieren viele Anleger häufig regional, meist aus Gründen der Vertrautheit. Doch die zusätzliche Diversifikation durch eine globale Staatsanleihenallokation kann das Risiko eines Anleiheportfolios verringern, ohne die erwartete Rendite zu schmälern. Vorausgesetzt, das Währungsrisiko wird abgesichert. Mit globalen Staatsanleihen erhalten Anleger Zugang zu einer grösseren Anzahl von Wertpapieren, unterschiedlichen Inflations- und Wirtschaftsbedingungen sowie zu vielfältigen Konjunkturzyklen weltweit.“

Der ETF bildet den Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index ab. Er ist für Anleger im Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa im Rahmen der UCITSProduktpalette von Vanguard verfügbar.

Folgende Anteilsklassen stehen zur Markteinführung zur Verfügung und weisen die folgenden laufenden Kosten (OCF) auf(1):

Die neuen ETFs werden von der Vanguard Fixed Income Group verwaltet. Diese Gruppe managt weltweit ein Vermögen von über 2,47(3) Billionen US-Dollar und nutzt vielfältige Perspektiven und Fachkenntnisse, um eine präzise Indexnachbildung, umsichtiges Risikomanagement und eine wettbewerbsfähige Investmentperformance sicherzustellen. Mit der heutigen Erweiterung umfasst das europäische Angebot von Vanguard nun 34 Indexfonds für festverzinsliche Wertpapiere. (Vanguard/mc/ps)

