Veränderungen im Euler Hermes Board of Management

Paris – Der Kreditversicherer Euler Hermes gibt Veränderungen im Board of Management der Euler Hermes Gruppe und in den regionalen Management Teams bekannt. Die Covid-19-Pandemie hat die entscheidende Rolle von Kreditversicherungen für den Welthandel und dessen Stabilisierung gezeigt, und Euler Hermes wird Unternehmen in diesen weiterhin unsicheren Zeiten beim Wiederaufschwung unterstützen. Die aktuellen Benennungen zeigen das Bestreben des Unternehmens, seine Kunden in diesem neuen Wachstumszyklus zu begleiten und weiterhin auf hervorragende Kundenerfahrungen zu setzen.

Michele Pignotti, im Group Board of Management verantwortlich für Market Management und Commercial Distribution, wird das Unternehmen am 20. Juni 2021 verlassen , um eine neue Herausforderung bei Solunion in Spanien anzunehmen. Michele begann 2004 bei Euler Hermes. In seinen Funktionen als CEO für Italien, Leiter der Region MMEA (Mediterranen and Middle East) und Group Head of Market Management, Commercial and Distribution hat er die Marke durch ein neues Customer Service Modell und durch digitales Marketing weiterentwickelt und dazu beigetragen, in allen Geschäftsbereichen profitables Wachstum zu generieren.

Anil Berry wird mit Wirkung zum 21. Juni 2021 zum Mitglied des Group Board of Management mit Verantwortung für Market Management, Commercial and Distribution ernannt. Anil besitzt einen BA (Bachelor of Arts) in Economics, Law and Statistics von der University of East Anglia. Er begann 1997 bei Euler Hermes und bekleidete Positionen in den Bereichen Risk Underwriting, Account Management und Broker Distribution im Vereinten Königreich (UK). Er leitete als CEO das Geschäft in den Golfstaaten und wurde danach zum Head of Distribution in der Region APAC (Asien und Pazifik) ernannt, bevor er die Rolle des CEO der Euler Hermes World Agency, der Geschäftseinheit für große multinationale Unternehmen, übernahm, die er maßgeblich entwickelte.

Frédéric Bizière, im Group Board of Management verantwortlich für Credit Intelligence und Rückversicherung, wird das Unternehmen am 20. Juni 2021 verlassen, um sich neuen Herausforderungen innerhalb der Allianz Gruppe zu stellen. In den vergangenen 23 Jahren leistete er einen bedeutenden Beitrag zu Euler Hermes' Wachstum und Erfolg in seinen strategischen Rollen innerhalb der Euler Hermes Gruppe, wo er mehrere Positionen im Vorstand in den Bereichen Risk, Finance, Market Management, Commercial and Distribution innehatte.

Fabrice Desnos wird mit Wirkung zum 21. Juni 2021 zum Mitglied des Group Board of Management für Credit Intelligence, Claims, Collection und Reinsurance ernannt. Fabrice besitzt einen Master of Engineering der Ecole Centrale de Lyon und einen Master of Sciences Po in Economics and Finance. Er begann 1996 im Unternehmen und füllte in Frankreich und Großbritannien leitende Positionen im Bereich Finance aus. Von 2008 bis 2012 war er CEO für Großbritannien und Irland und von 2012 bis 2016 Regional CEO für APAC (Asien und Pazifik), bevor er 2016 CEO der Region Northern Europe (Nordeuropa) wurde, deren fünfzehn Länder er auf Wachstumskurs brachte, während er gleichzeitig die Kundenzufriedenheit auf einem hohen Niveau hielt.

Milo Bogaerts tritt mit Wirkung zum 1. Juni 2021 die Nachfolge von Fabrice Desnos als CEO der Region Northern Europe an. Milo besitzt einen MBA (Master of Business Administration) in Economics von der TiasNImbas Business School. Er war erstmals von 1998 bis 2007 als Account Manager für Euler Hermes tätig und wurde dann zum Direktor von Interpolis Credit Insurance ernannt. 2012 wechselte er erneut zu Euler Hermes, zunächst als CEO für Euler Hermes Niederlande, dann als Market Management, Commercial and Distribution Director für Northern Europe. In seiner Funktion als CEO für Euler Hermes UK & Ireland, die er seit 2017 bekleidet, steigerte Milo den Umsatz und das Ergebnis und erhöhte gleichzeitig die Produktivität.

Holger Schäfer tritt mit Wirkung zum 1. Juli 2021 die Nachfolge von Anil Berry als CEO der Euler Hermes World Agency an. Holger weist eine Erfahrung von über 36 Jahren im Allianz-Konzern auf. Er hatte verschiedene Führungspositionen inne, darunter die globale Verantwortung für den Bereich Sales & Distribution bei der AGCS, für die er in Deutschland und in London tätig war. Anschließend leitete er als CEO die AGCS Australia/New Zealand. Im Jahr 2016 begann er bei Euler Hermes als Head of Region Asia Pacific (APAC), wo er dank der Verbesserung der Portfolioqualität in den 12 APAC-Ländern für deutliches Wachstum und Rentabilität sorgte.

Paul Flanagan tritt mit Wirkung zum 1. Juli 2021 die Nachfolge von Holger Schäfer als CEO der Region APAC an. Paul begann vor 30 Jahren bei Euler Hermes, als er für Trade Indemnity PLC im Finance Team tätig war. 1998 leitete er die Divisions Finance and Operations, bevor er Risk, Information, Claims and Collections Director in UK wurde. Im Jahr 2007 führte er Euler Hermes Canada erfolgreich durch die globale Finanzkrise und konnte gleichzeitig Marktanteile und Wachstum halten. 2010 übernahm Paul die Rolle des Regional Risk Directors der Region Northern Europe. Im Jahr 2016 wurde er CEO von Euler Hermes Polen, wo er die Rentabilität und das Wachstum der Geschäftseinheit wiederherstellte.

„Ich danke Frédéric und Michele herzlich für ihren immensen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens während der vergangenen Jahre und wünsche ihnen viel Erfolg für ihre zukünftigen Aufgaben. Ich freue mich sehr, Anil, Fabrice, Milo, Holger und Paul, die alle weitreichende internationale und praktische Erfahrung mitbringen, in unserem Führungsteam willkommen zu heißen. Sie werden mit ihrer Vision und Energie dazu beitragen, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben, unser Wachstum und unsere Transformation voranzutreiben und unsere Kunden in der kommenden Phase der wirtschaftlichen Erholung zu unterstützen“, sagt Clarisse Kopff, CEO und Vorstandsvorsitzende der Euler Hermes Gruppe. (Euler Hermes/mc/ps)