Verity schliesst zusätzliche Finanzierungsrunde mit 11 Millionen USD ab

Zürich – Die Verity AG (Verity), ein weltweit führendes Unternehmen für autonome Indoor-Drohnen, gibt den erfolgreichen Abschluss einer weiteren 11-Millionen-Dollar-Investition in seiner Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt. Mit dieser jüngsten Kapitalerhöhung schliesst sich Qualcomm Ventures einer namhaften Gruppe von Geldgebern an, darunter die A.P. Moller Holding, Exor Ventures, der Venture-Capital-Arm von Exor (Ferrari, Juventus FC, The Economist), sowie bestehende Investoren wie Fontinalis Partners, Airbus Ventures, Sony Innovation Fund, ROBO Global Ventures und Verve Ventures, um Veritys Mission und schnelles Wachstum zu unterstützen, seinen Kunden datengesteuerte Intelligenz- und Bestandsverwaltungslösungen mit Hilfe von selbstfliegenden Drohnen anzubieten.

Das Kapital der Serie B wird Verity in die Lage versetzen, die Bereitstellung von fehlerfreien Lagern und vorhersehbaren Werten in einer Lieferkettenbranche zu skalieren, die sich zunehmend der Technologie zuwendet, um entscheidende betriebliche Hindernisse – Arbeitskräftemangel, Produktivitätsverluste, Bestandsfehler und Verschwendung – zu verbessern. Durch die Kombination von vollautonomer Drohnentechnologie mit fortschrittlicher Datenanalyse ermöglicht Verity seinen Kunden Echtzeittransparenz und präzise Kontrolle über ihre Bestände, was zu betrieblicher Effizienz, Kosteneinsparungen und einer Reduzierung der CO2-Emissionen führt.

Verity hat bewiesen, dass es in der Lage ist, diesen Wert mit einem absolut zuverlässigen System zu erschliessen, das ohne grosse Anlagen auskommt und innerhalb einer Woche installiert werden kann. Mit Installationen in 13 Ländern ist Verity Marktführer bei der Einführung von autonomen Bestandsverwaltungslösungen, mit branchenführenden Kunden aus dem Einzelhandel, 3PLs und Herstellern.

«Wir freuen uns sehr, Qualcomm Ventures als neuen Investor bei Verity begrüssen zu dürfen», sagte Raffaello D’Andrea, Gründer und CEO von Verity. «Ihre klare Vision der Supply-Chain-Transformation ist perfekt auf die Mission von Verity abgestimmt. Ihr umfangreiches Fachwissen und ihre globalen Ressourcen machen sie zu einem idealen Partner, wenn wir unsere autonome Bestandsmanagementlösung weiterentwickeln und skalieren wollen. Wir freuen uns darauf, ihre Erkenntnisse und ihr Netzwerk zu nutzen.»

«Die Lieferkette der Zukunft ist autonom und automatisiert», sagte Boaz Peer, Senior Director, Qualcomm Israel Ltd. und Managing Director von Qualcomm Ventures Israel und Europa. «Die selbstfliegende Drohnentechnologie von Verity und die fortschrittliche Lagerbestandsanalyse tragen dazu bei, Lieferketten zu verändern, indem sie eine durchgängige Echtzeit-Transparenz ermöglichen. Wir freuen uns, in Verity zu investieren, während das Unternehmen seinen Betrieb international ausbaut.» (Verity/mc/hfu)