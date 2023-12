Verlinvest erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Faceland

Brüssel und Riotterdam – Faceland, eine führende Kette von Markenkliniken für medizinische Ästhetik in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und der Schweiz, hat mit der belgischen, familiengeführten Evergreen-Investmentgesellschaft Verlinvest eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen getroffen. Diese neue Partnerschaft wird Faceland in die Lage versetzen, seine Expansion auf dem schnell wachsenden europäischen Markt für medizinische Ästhetik zu beschleunigen und seine Mission zu erfüllen, den Zugang zu hochwertiger kosmetischer Medizin für alle Patienten zu verbessern.

Faceland wurde 2013 in den Niederlanden gegründet. Das Unternehmen hebt sich durch sein Modell, klinisch erprobte ästhetische Behandlungen zu erschwinglichen Preisen anzubieten, von der Konkurrenz ab. Alle Dienstleistungen von Faceland werden von qualifizierten medizinischen Fachkräften erbracht, die in der firmeneigenen Schulungsakademie ausgebildet werden. Das Team von Faceland, bestehend aus plastischen Chirurgen, Ärzten und Krankenschwestern, erfüllt die höchsten behördlichen Standards auf jedem Operationsgebiet. In seinen vier Kernmärkten führt das Unternehmen jährlich über 130.000 Behandlungen durch.

Mit den Mitbegründern Dr. Stijn Bauland und Ruud van de Handel an der Spitze hat sich Faceland zu einer der ersten regionalen Plattformen in Europa entwickelt, aufbauend auf seiner Position als Marktführer in den Niederlanden, dem Besitz von 31 Kliniken in den Benelux-Ländern und einer wachsenden Präsenz in Deutschland und der Schweiz. Dr. Stijn Bauland und Ruud van den Handel haben ausserdem eine unabhängige Stiftung in den Niederlanden gegründet, deren Ziel es ist, den Zugang zur kosmetischen Medizin zu professionalisieren und zu erweitern, indem sie Krankenschwestern und -pfleger ausbildet und kostenlos anerkannte Seminare und Kurse für alle medizinischen Fachkräfte anbietet, die sich für medizinische Ästhetik interessieren. Ausserdem veröffentlicht die Stiftung in Zusammenarbeit mit den Universitäten Amsterdam und Groningen medizinische und akademische Forschungsarbeiten, unter anderem in führenden internationalen Fachzeitschriften.

Faceland hat in den letzten Jahren ein Rekordwachstum erzielt: Der Umsatz stieg in den letzten zwölf Monaten um mehr als 25 Prozent auf rund 40 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023. Zudem hat Faceland zwischen Januar 2020 und heute mehr als 20 Kliniken eröffnet.

Ruud van den Handel, Chief Operating Officer und Mitbegründer von Faceland, erklärt: „Stijn und ich sind stolz darauf, dass die Marke Faceland in den letzten Jahren eine kritische Masse erreicht hat, bei der wir als Vordenker auf dem Gebiet der kosmetischen Medizin anerkannt sind, und sowohl unsere Patienten als auch die Fachkräfte gerne mit uns zusammenarbeiten. Wir freuen uns darauf, dieses Wachstum mit dem erfahrenen Team von Verlinvest an unserer Seite auf die nächste Stufe zu heben, um neue Märkte zu erschliessen, das Potenzial von Faceland für noch mehr Innovationen zu nutzen und unsere Vision zu verwirklichen, den Zugang zu hochwertiger ästhetischer Medizin für alle zu verbessern.»

Faceland wird mit dem Team von Verlinvest, von dem viele Mitarbeiter vor Ort in den Benelux-Ländern tätig sind, zusammenarbeiten, um in den kommenden Jahren sowohl das Kliniknetzwerk als auch die beliebte Verbrauchermarke auszubauen. Dabei wird Faceland von der Erfahrung von Verlinvest beim Aufbau erfolgreicher Markenplattformen im Gesundheitswesen in ganz Europa profitieren, darunter aktuelle und frühere Investitionen in Nesto (Tiermedizin), Bludental (Zahnmedizin), Sinomedica (medizinische Akupunktur) und Armonea (Seniorenpflege). Der ambitionierte Plan von Faceland sieht vor, unter Anwendung von Greenfield- und M&A-Strategien eine grosse Anzahl neuer Kliniken zu eröffnen. Dadurch möchte Faceland so vielen Patienten wie möglich zu erschwinglichen Preisen die Qualität seiner medizinischen Versorgung zugänglich machen und gleichzeitig der bevorzugte Arbeitgeber für talentierte Ärzte und Krankenschwestern werden.

Julius Hugelshofer, Senior Principal bei Verlinvest, sagt: „Stijn, Ruud und das Team von Faceland revolutionieren und professionalisieren die fragmentierte Branche der medizinischen Ästhetik, die schnell wächst und zu einer neuen Norm für die persönliche Gesundheit wird. Der Markt ist reif für einen Markenanbieter, der den allgemeinen Pflegestandard anhebt, zu einem Preisniveau, das für die Kunden erschwinglichen ist.»

Roberto Italia, CEO von Verlinvest, fügt hinzu: „Unsere Vision für den Bereich Ästhetik sieht eine qualitativ hochwertige Versorgung und operative Exzellenz als wesentliche Hebel, um Kunden und Patienten in innovationsgetriebene und nachhaltige langfristige Beziehungen einzubinden. Der Ansatz, den Stijn und Ruud mit Faceland im Laufe der Zeit konsequent entwickelt haben, stimmt vollkommen mit unserer Vision überein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um das Unternehmen zu einer echten gesamteuropäischen Plattform auszubauen.»

Die Transaktion muss noch von den zuständigen Aufsichtsbehörden und Interessengruppen genehmigt werden. Sie wird voraussichtlich im 4. Quartal 2023 abgeschlossen sein. (Verlinvest/mc/ps)

Verlinvest

Faceland