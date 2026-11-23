Zürich – Künstliche Intelligenz soll Prozesse effizienter, schneller und zuverlässiger machen. Doch mit der zunehmenden Verbreitung entstehen auch neue Risiken, die laut einer Studie der Zurich Versicherungsgruppe viele Unternehmen bislang unterschätzen.

Zu diesem Schluss kommt eine am Montag veröffentlichte Studie der Universität St. Gallen im Auftrag der Zurich Insurance Group. Die Untersuchung zeige, dass selbst unterschiedliche KI-Systeme überraschend ähnliche Schwachstellen aufweisen können.

Dadurch könnten sich Fehler und Ausfälle weit über einzelne Unternehmen oder Branchen hinaus ausbreiten, so der Hauptbefund.

Trügerische Sicherheit

Zwar würden sich viele Unternehmen auf verschiedene KI-Anbieter, Modelle und technische Infrastrukturen stützen, um Risiken zu streuen. Diese Diversifizierung vermittle aber eine falsche Sicherheit. Denn unterschiedliche KI-Lösungen basieren laut den Studienautoren meist auf ähnlichen Datensätzen, Architekturen, Annahmen und Entscheidungslogiken.

Die Folge daraus könnte sein, dass verschiedene Systeme auf vergleichbare Weise fehlerhaft reagieren oder gleichzeitig versagen. Damit entstehe eine Verbindung zwischen vermeintlich unabhängigen Risiken.

Zwei zentrale Risiken

Die Studie identifiziert dabei zwei Mechanismen, über die sich KI-bedingte Schäden ausbreiten können. Einerseits könnten Konzentrationsrisiken entstehen, wenn viele Unternehmen dieselben Anbieter, Modelle oder Cloud-Infrastrukturen nutzen. Falle ein solcher zentraler Dienst aus, seien wie schon jüngst passiert, zahlreiche Organisationen gleichzeitig betroffen.

Noch schwieriger zu erkennen seien Korrelationsrisiken. Dabei versagen unabhängig erscheinende KI-Modelle aus ähnlichen Gründen. Gemeinsame Trainingsdaten, ähnliche Modellarchitekturen oder vergleichbare Entscheidungsmechanismen können dazu führen, dass verschiedene Systeme dieselben Fehler machen. Solche Zusammenhänge würden aber häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar.

Für die Studie mit dem Titel «The AI Resilience Challenge – Keeping AI-related Risk Manageable» führten Zurich und die Universität St. Gallen den Angaben zufolge zwischen Juli und September 2026 insgesamt 50 Experteninterviews. Befragt wurden 36 Führungskräfte von Zurich sowie 14 externe Spezialisten. (awp/mc/ps)