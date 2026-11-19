Bern – Zwei Drittel der Jugendlichen in der Schweiz informieren sich regelmässig mit künstlicher Intelligenz (KI) – dreimal so viele wie 2024. Das zeigt die JAMES-Studie 2026 der ZHAW und Swisscom. Die Smartphone-Nutzung bleibt auf hohem Niveau. Sport, Freundschaften und Familie haben gleichzeitig weiterhin einen festen Platz in ihrer Freizeit.

In keinem Bereich hat sich der Medienalltag der Jugendlichen in den letzten zwei Jahren so stark verändert wie bei der künstlichen Intelligenz. Für die Studie befragte die ZHAW von Ende April bis Mitte Juni 2026 insgesamt 1088 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren aus den drei grossen Sprachregionen. Nutzten 2024 erst 22 Prozent regelmässig KI-Anwendungen wie ChatGPT, um sich zu informieren, sind es heute 66 Prozent. Als Informationsquelle liegt KI damit an dritter Stelle, nach Suchmaschinen und Messengern. «Viele Jugendliche haben KI innert kurzer Zeit selbstverständlich in ihren Alltag eingebaut. Sie sollten deshalb auch lernen, wie solche Antworten entstehen und weshalb es sich lohnt, sie mit unabhängigen Quellen zu überprüfen», sagt Gregor Waller, ZHAW-Medienpsychologe und Erstautor der Studie.

WhatsApp und Co. bleiben vorne

Bei den beliebtesten Apps hat sich seit 2024 kaum etwas bewegt: WhatsApp, Instagram, TikTok und Snapchat stehen weiterhin an der Spitze. Stark eingebrochen ist hingegen die Nutzung von BeReal: Statt rund ein Drittel wie 2024 nutzen die App heute noch vier Prozent der Jugendlichen regelmässig. Messenger und soziale Netzwerke gleichen sich in ihren Funktionen zunehmend an. Die Jugendlichen nutzen beide vor allem zum Chatten sowie zum Anschauen und Liken von Beiträgen anderer. Eigene Inhalte stellen nur wenige online.

Smartphonenutzung hoch – Sport, Freundschaften und Familie bleiben wichtig

Die mittlere Smartphone-Nutzungsdauer nach eigener Einschätzung beträgt an Wochentagen rund 3 Stunden, am Wochenende rund vier Stunden. Ihre Freizeit gestalten die Jugendlichen trotz intensiver Mediennutzung vielseitig: Sieben von zehn Jugendlichen treiben regelmässig Sport, fast ebenso viele gehen regelmässig nach draussen oder treffen Freundinnen und Freunde. Zudem verbringen immer mehr Jugendliche regelmässig Freizeit mit ihrer Familie: 2010 waren es 16 Prozent, 2024 29 Prozent, heute sind es 38 Prozent.

Smartphones für alle, Streaming- und KI-Abos nicht

Ein eigenes Smartphone haben heute praktisch alle Jugendlichen (99 Prozent), unabhängig vom sozioökonomischen Status der Familie. Unterschiede zeigen sich hingegen bei kostenpflichtigen Diensten: In Haushalten mit tieferem sozioökonomischem Status gibt es seltener Abos für Film- und Musikstreaming, Tageszeitungen oder KI-Anwendungen. Deutlich zeigt sich dies zum Beispiel bei KI: Während 44 Prozent der Haushalte mit hohem sozioökonomischem Status über ein KI-Abo verfügen, sind es bei Haushalten mit tiefem Status 23 Prozent. Unterschiede beim digitalen Zugang zeigen sich heute weniger beim Besitz von Geräten als beim Zugang zu kostenpflichtigen digitalen Angeboten. «Es besteht die Gefahr, dass sich eine Kluft zwischen vermögenden und ärmeren Familien auftut, wenn es um die KI-Fitness geht. Hier sollte die Politik aufmerksam hinschauen, dass die Chancengleichheit erhalten bleibt», findet Michael In Albon, Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom.

Viele Jugendliche erleben Beschimpfungen und Belästigung – Offene Gespräche sind wichtig

59 Prozent der Jugendlichen wurden in den letzten zwei Jahren mindestens einmal in privaten Nachrichten beschimpft oder beleidigt. Mehr als ein Viertel wurde online von Fremden nach dem Aussehen des eigenen Körpers gefragt oder mit unerwünschten sexuellen Absichten angesprochen, Mädchen deutlich häufiger als Jungen. So wurden 28 Prozent der Mädchen und elf Prozent der Jungen von Fremden aufgefordert, erotische Fotos von sich zu verschicken. Belastende Erfahrungen im Netz bewegen sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie 2024. «Jugendliche brauchen Erwachsene, denen sie von schwierigen Erlebnissen im Netz erzählen können, ohne Ärger befürchten zu müssen. Und sie brauchen gute Vorbilder. Eltern und Lehrpersonen sollten sich für die digitale Welt der Jugendlichen interessieren und das Gespräch suchen», sagt Michael In Albon.

Konkrete Empfehlungen zum sicheren Umgang mit digitalen Medien für Eltern und Bezugspersonen bietet der Ratgeber «Medienkompetenz» der ZHAW und der nationalen Plattform «Jugend und Medien», kostenlos erhältlich unter www.jugendundmedien.ch und www.zhaw.ch/psychologie/medienkompetenz. Wie Eltern ihre Kinder unterstützen können, zeigen Fachpersonen der ZHAW, von Pro Juventute und Swisscom zudem im Online-Elternabend «Cybermobbing – zwischen Chat und Pausenplatz» – verfügbar unter swisscom.ch/elternabend und auf youtube.com/swisscom. (mc/pg)