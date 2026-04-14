Vertrauen, Exzellenz und Technologie – Igor Djurdjevic über die Rolle von Corporate Services bei der Incore Bank

Igor Djurdjevic ist seit 1. Februar 2026 neu in der Geschäftsleitung der Incore Bank und verantwortet den Bereich Corporate Services. Im Interview spricht er über die strategische Rolle von Governance, Technologie und Exzellenz – und darüber, wie Corporate Services Vertrauen schafft und nachhaltiges Wachstum ermöglicht.

Corporate Services gelten oft als „unsichtbares Rückgrat“ einer Bank. Wo sehen Sie heute den grössten strategischen Hebel von Legal, Compliance, Risk und Finance speziell im B2B-Banking?

Igor Djurdjevic: Die Corporate Services Einheit richtet ihr Handeln konsequent an zwei strategischen Leitlinien aus: Kundenfokus und Exzellenz.

Kundenfokus bedeutet für uns, die Bedürfnisse unserer internen und externen Kunden tiefgehend zu verstehen und agil darauf zu reagieren. Die Grundlage dafür bildet eine klar definierte Strategie, die wir stringent umsetzen. Geschwindigkeit allein reicht jedoch nicht – entscheidend ist die konsequente Qualität unseres Handelns.

Exzellenz verstehen wir als Präzision, Verlässlichkeit und Sicherheit in allen Prozessen und

Entscheidungen. Als das unsichtbare Rückgrat der Bank tragen wir eine besondere Verantwortung: Wir steuern und überwachen zentrale Risiken, setzen Standards und bieten Orientierung.

Die Verbindung von Kundenfokus und Exzellenz schafft Vertrauen – und Vertrauen ist für uns der entscheidende Erfolgsfaktor im Banking.

Regulatorische Anforderungen und unternehmerische Flexibilität stehen im B2B-Geschäft häufig in einem Spannungsfeld. Wie gelingt es Ihnen, dieses Spannungsfeld konstruktiv zu nutzen – statt es nur zu managen?

Technologie ist der Schlüssel, um unternehmerische Flexibilität mit regulatorischer Sicherheit in Einklang zu bringen. Bei der Incore Bank verstehen wir die regulatorischen Rahmenbedingungen für uns selbst wie für unsere Kunden nicht als Hürde, sondern als festen Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Unsere Stärke liegt darin, diese Anforderungen durch gezielten Technologieeinsatz und schlanke, innovative Prozesse wirksam zu erfüllen. Automatisierung, klare Datenstrukturen und durchgängige Kontrollen gewährleisten gleichzeitig Compliance, Transparenz und operative Effizienz.

«Die Regulatorischen Rahmenbedingungen verstehen wir nicht als Hürde, sondern als festen Bestandteil unseres Geschäftsmodells.» Igor Djurdjevic, Mitglied der Geschäftsleitung / Head of Corporate Services

Welche Erwartungen haben Firmenkunden heute an Governance, Transparenz und finanzielle Stabilität – und wie beeinflusst das die Ausrichtung von Corporate Services?

Firmenkunden erwarten heute höchste Professionalität, finanzielle Stabilität und volle Nachvollziehbarkeit in allen Geschäftsbeziehungen. Diese Erwartungen prägen direkt die Ausrichtung der Corporate Services. Unsere Aktivitäten sind daher konsequent auf Exzellenz, Prozessqualität und transparente Steuerung ausgerichtet. Wir setzen auf klare Standards, robuste Kontrollmechanismen und präzise Risikosteuerung, um Vertrauen zu schaffen und die Incore Bank als verlässlichen, langfristigen Partner zu positionieren. Darüber hinaus ermöglicht diese Ausrichtung eine proaktive Identifikation von Chancen und Risiken, sodass Corporate Services nicht nur stabilisierend wirken, sondern aktiv zur Wertschöpfung und strategischen Entscheidungsfindung für unsere Kunden beitragen. Vertrauen, Transparenz und Stabilität sind somit nicht nur operative Ziele, sondern zentrale Differenzierungsfaktoren im Firmenkundengeschäft.

Sie verantworten Bereiche, die stark von Vertrauen und Integrität geprägt sind. Was bedeutet persönliche Verantwortung für Sie in dieser Rolle – und wie leben Sie diese im Führungsalltag?

Ich pflege eine offene und transparente Kommunikation mit meinen Mitarbeitenden und führe bewusst, reflektiert und konsequent. Für mich ist zentral, dass gegenseitiges Vertrauen die Grundlage unserer Zusammenarbeit bildet: Meine Mitarbeitenden müssen sich auf mich verlassen können und ich auf sie. Persönliche Verantwortung bedeutet für mich, nicht nur formale Aufgaben zu delegieren, sondern diese aktiv zu übernehmen, Entscheidungen klar zu tragen und Vorbild in Integrität und Verlässlichkeit zu sein. Im Führungsalltag lebe ich diese Verantwortung, indem ich Entscheidungen transparent mache, Feedback aktiv einhole und eine Kultur fördere, in der Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und gegenseitiger Respekt selbstverständlich sind.

Wenn Sie in drei Jahren zurückblicken: Woran möchten Sie messen, dass Corporate Services einen echten Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende und die Bank als Ganzes geschaffen haben?

Ich bin überzeugt, dass Kundenzufriedenheit die zentrale und letztlich entscheidende Messgrösse für unseren Erfolg ist. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden nachhaltig zu wachsen und ihnen Banking Services zu bieten, die höchste regulatorische Standards erfüllen, gleichzeitig effizient, praxisnah und verlässlich sind.

«Kundenzufriedenheit ist die zentrale und letztlich entscheidende Messgrösse für unseren Erfolg.»

Corporate Services versteht sich dabei nicht nur als unterstützende Funktion, sondern als stabiler, strategischer Werttreiber. Durch verlässliche Governance, exzellente Prozesse und konsequente Risikosteuerung schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, operative Sicherheit und langfristiges Vertrauen. Erfolg messen wir daran, dass Kunden unsere Services als vertrauenswürdig und wertschöpfend erleben, Mitarbeitende sich in einem klar strukturierten, verantwortungsvollen Umfeld entfalten können, und Corporate Services die Incore Bank als stabile, resiliente und zukunftsfähige Organisation unterstützt.

Mit seiner klaren Ausrichtung auf Kundenfokus, Exzellenz und Technologie unterstreicht Igor Djurdjevic die strategische Bedeutung von Corporate Services für die Incore Bank. Der Bereich schafft die Grundlage für stabile Prozesse, verlässliche Governance und nachhaltiges Wachstum – und damit für das Vertrauen, das im Banking entscheidend ist. (Incore Bank/mc/ps)