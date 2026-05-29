CH-Eröffnung: SMI dank erneuter Iran-Hoffnung leicht im Plus

Zürich – Gestützt auf positive Vorgaben ist der Schweizer Aktienmarkt am Freitag mit leichten Gewinnen in den letzten Handelstag im Mai gestartet. Erneut sind es die Hoffnungen auf ein Abkommen in Nahost, die für positive Vorgaben von der Wall Street und den Märkten in Asien sorgen. Denn laut US-Kreisen haben der Iran und die USA eine vorläufige Einigung zu einem Rahmenabkommen erzielt. Trumps Zustimmung sei aber noch offen. Händler bleiben nach dem Hin und Her der vergangenen Wochen allerdings durchaus skeptisch. «Erst wenn die Unterschrift trocken ist, kann man über eine Neupositionierung am Aktienmarkt wirklich nachdenken,» sagte ein Börsianer.

«Immerhin sind die Ölpreise gefallen – wir liegen rund 10 Prozent unter dem Niveau der Vorwoche – und das ohne wirkliche Lösung des Konflikts. Das ist ermutigend», ergänzte eine Händlerin. Auf der Konjunkturagenda für den weiteren Tagesverlauf liegen noch Inflationszahlen aus einigen EU-Ländern, bevor dann am Nachmittag der Chicago Einkaufsmanagerindex noch einen Schlusspunkt setzen kann.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 9.15 Uhr bei 13’556,71 Punkten um 0,38 Prozent höher – am Vortag hatte der Leitindex seine 11-tägige Gewinnserie unterbrochen. Der SMIM der mittelgrossen Werte legt um 0,43 Prozent auf 3002,85 Punkte zu, während der breite SPI 0,38 Prozent höher steht bei 19’156,49 Zählern.

Logitech dank Dell stark

An der SMI-Spitze gewinnen Logitech (+3,1%) kräftig hinzu. Händler verweisen auf die starken Zahlen von Dell, die die Aktie nachbörslich rund 40 Prozent nach oben katapultiert hatten. Auf die anderen Tech-Werte will die KI-Fantasie indes nicht so recht überschwappen – VAT (-0,5%) oder AMS Osram (-1,6%) liegen erneut im Minus.

Ansonsten gibt es keine marktbewegenden Nachrichten von Bluechips. Die Schwergewichte entwickeln sich überwiegend positiv. Während Nestlé (+0,2%) nur knapp grüne Vorzeichen aufweisen, gewinnen Novartis (+0,8%) und Roche (+0,6%) etwas deutlicher hinzu. (awp/mc/pg)

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