Vincenz-Prozess: Verteidiger fordert vollumfänglichen Freispruch

Die Sicht des Raiffeisen Chefökonomen: Kater im Januarloch

«In einem Jahr, in dem Partys eigentlich verboten waren, zelebrierte die Börse eine nach der anderen. Nun scheint vorerst Schluss damit. Nun dominiert der Kater. Mal sehen, ob der so rasch verfliegt, wie er gekommen ist. Ich hab da so meine Zweifel.»