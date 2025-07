VP Bank beteiligt sich mit 40 Prozent an Embla Fund Management AG

Vaduz – Die VP Bank Gruppe baut ihr Fondsgeschäft weiter aus: So übernimmt die Liechtensteiner Gruppe eine 40-Prozent-Beteiligung an der ebenfalls in Liechtenstein angesiedelten Embla Fund Management AG. Die VP Bank wird damit neue Hauptaktionärin des auf Fondsdienstleistungen spezialisierten Unternehmens und erhält auch Einsitz in den Verwaltungsrat.

Ziel der Beteiligung sei die Schaffung von Synergien im Bereich Asset Servicing, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Beteiligung markiere einen weiteren Schritt in der Wachstumsstrategie der VP Bank im internationalen Fondsgeschäft. Über finanzielle Details der Transaktion werden in der Mitteilung keine Angaben gemacht. (awp/mc/pg)

