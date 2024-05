VP Bank-CEO Paul Arni tritt per sofort zurück

Vaduz – Bei der VP Bank kommt es zu einem abrupten Wechsel auf dem Chefposten: Chief Executive Officer Paul Arni tritt per sofort zurück und übergibt seine Funktion interimistisch an Urs Monstein, den Chief Operating Officer des Finanzinstituts.

Arni übergebe seine Funktion «im gegenseitigen Einvernehmen» an Monstein, betonte die Bank am Mittwochabend in einem Communiqué. Der scheidende CEO wird in der Mitteilung Verwaltungsrat ausdrücklich für sein grosses Engagement und seine Führung verdankt.

Paul Arni stiess am 1. Oktober 2019 zur VP Bank und habe die Aufbauarbeiten rund um die «Strategie 2026» massgeblich vorangetrieben und «einen wertvollen Beitrag» zur Weiterentwicklung der Gruppe geleistet, hiess es weiter. Die Bank sei heute solide aufgestellt und verfüge über eine «gefestigte Grundlage», um die zweite Strategiehälfte weiter voranzutreiben.

Unter wessen Kommando das geschieht, ist aber noch offen. Die Suche nach einer Nachfolge für Arni wurde laut der VP Bank initiiert – der frühere Chef steht in dieser Übergangsphase weiterhin als Berater zur Verfügung. (awp/mc/pg)