VP Bank-Chefökonom unter den einflussreichsten Ökonomen Deutschlands

Vaduz – Die VP Bank hat mit ihrem Chefökonomen Thomas Gitzel einen der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands in ihren Reihen. Das ist das Ergebnis eines Deutschland-Rankings, erstellt vom Schweizer Institut Media Tenor für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.

Die Gesamtbewertung des Deutschland-Rankings misst neben der Medienpräsenz wissenschaftliche Impulse, politische Beratung und die Resonanz in den sozialen Netzwerken. VP Bank Chefökonom Gitzel gehört dabei zum Kreis der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands und ist mit Platz 55 in der Gesamtwertung der Top-100-Ökonomen im erlauchten Kreis von nationalen und internationalen Spitzenökonomen. Im Vergleich der meistzitierten Ökonomen in den deutschsprachigen Leitmedien ist Gitzel unten den Rubriken «Konjunktur» und «Unternehmen/Branchen» mit jeweils Platz 9 unter den Top-10. In der Gesamtwertung der Medienpräsenz ist Gitzel mit Platz 24 als einer der wenigen Bankvolkswirte in der Spitzengruppe vertreten.

In einer Vielzahl von Publikationen blickt das Research der Bank auf die Entwicklungen wichtiger Volkswirtschaften, die internationalen Finanzmärkte sowie auf aktuelle und relevante politische Themen. VP Bank Chefökonom Dr. Thomas Gitzel analysiert und kommentiert darin die wichtigsten Entwicklungen der Wirtschafts- und Finanzwelt – und gibt eine Einschätzung zu den Auswirkungen auf Konjunktur, Unternehmen und Märkte.

«Dieses Ergebnis bestätigt unsere Philosophie bei der VP Bank. Wir reagieren bei Marktereignissen umgehend und bieten den Kundinnen und Kunden unsere Einschätzung», kommentiert Dr. Felix Brill, Chief Investment Officer und verantwortlich für das Research der VP Bank, das glänzende Abschneiden im Ökonomen-Ranking.

Dr. Thomas Gitzel: «Die gute Platzierung im Ökonomen-Ranking zeichnet auch die gute Teamarbeit im VP Bank Research aus. Viele Kompetenzen schärfen die Meinung.» (VP Bank/mc/ps)