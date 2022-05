VP Bank erhält «Wealth For Good Award» für den VP Bank Nachhaltigkeitsscore

Vaduz – Die VP Bank ist für ihren Nachhaltigkeitsansatz mit dem «Wealth for Good Award» von der Publikation WealthBriefing ausgezeichnet worden. Sie hat die Kategorie «Best Bank for ESG Portfolio (methodology) – Switzerland and Liechtenstein» für sich entschieden.

Mit den Awards, die zum ersten Mal vergeben wurden, werden die weltweit ethischsten Unternehmen in der Vermögensverwaltung ausgezeichnet. Die Auszeichnungen würdigen herausragende Organisationen, die nach Ansicht der unabhängigen Jury «im Laufe des Jahres ihr Engagement für höchste Standards in den Beziehungen zu Kunden, Kollegen und der breiteren Öffentlichkeit unter Beweis gestellt haben.»

Diese Auszeichnung gibt den Kundinnen und Kunden die Gewissheit, dass ihre Geschäftspartner die höchsten Standards in der Branche erfüllen sowie für die Solidität und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells des Gewinners stehen.

Für die VP Bank geht Nachhaltigkeit über klassische ESG Ratings hinaus. Aus diesem Grund wurde der mehrdimensionale VP Bank Nachhaltigkeitsscore (VPSS) entwickelt. Der VPSS stellt den Grundpfeiler des Nachhaltigkeitsansatzes der VP Bank im Investmentprozess dar. Anleger können die Kennzahl nutzen, um für jedes Investment Chancen und Risiken der Nachhaltigkeit zu identifizieren. Somit richtet sich der VPSS nicht nur an Anleger mit hoher Nachhaltigkeitspräferenz.

Bernd Hartmann, Chefstratege und Leiter des CIO Office der VP Bank Gruppe: «Als einen der zentralen Bestandteile nehmen wir zwar das ESG Rating bei der Berechnung des VPSS mit auf, gehen aber einen Schritt weiter. Wir berücksichtigen auch kontroverse Verhaltensweisen und Tätigkeiten von Unternehmen sowie ihren Beitrag zu den UNO-Nachhaltigkeitszielen. Die Auszeichnung ist für uns ein weiterer Beweis, dass dieser Ansatz den Kunden klare Vorteile bringt.»

Paul Arni, CEO der VP Bank Gruppe: «Mit der Entwicklung eines eigenen Nachhaltigkeitsindikators unterstreicht die VP Bank die Bedeutung des Themas für die Zukunft der Bank. Der VP Bank Nachhaltigkeitsscore ist weit mehr als ein nützliches Instrument in der täglichen Arbeit der Kundenberatung und Vermögensverwaltung. Dank der eigenen und umfassenden Bewertung können wir uns von anderen Banken unterscheiden.» (VP Bank/mc/ps)