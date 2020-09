VP Bank ernennt Claus Jørgensen zum CEO der VP Bank (Luxembourg) SA

Vaduz – Claus Jørgensen ist mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer der VP Bank (Luxembourg) SA berufen worden. Er übernahm im Mai interimistisch die Nachfolge von Thomas Steiger, der auf eigenen Wunsch seinen Rücktritt frühzeitig angetreten hatte.

Claus Jørgensen (56) ist dänischer Staatsbürger und hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und im Fondsgeschäft, davon 15 Jahre am Finanzplatz Luxemburg. Seine beruflichen Stationen führten ihn unter anderem zur Danske Bank Group, Copenhagen Stock Exchange und Nordea Bank. Seit 2018 verantwortete er als Head of Client Business der VP Bank (Luxembourg) SA die Bereiche Private Banking, External Asset Managers, Fund Services sowie Investment Advisory & Portfolio Management. In dieser Funktion hat Claus Jørgensen in den vergangenen Jahren maßgeblich zu einem erfolgreichen weiteren Ausbau unserer Tochterbank in Luxemburg beigetragen.

Paul Arni, CEO der VP Bank Gruppe und Verwaltungsratspräsident der VP Bank (Luxembourg) SA : «Es freut mich, dass wir mit Claus Jørgensen einen Nachfolger aus den eigenen Reihen gewinnen konnten, der bestens mit der Kultur, den Geschäftsprozessen sowie den Kunden der VP Bank (Luxembourg) SA vertraut ist. Als geschätzte Führungspersönlichkeit und angesehener Finanzprofi, der über herausragende Kompetenz und Erfahrung im Private Banking und Fund Management verfügt, ist er die ideale Besetzung.»

Im Namen des Group Executive Management und des Verwaltungsrates der VP Bank (Luxembourg) SA dankt die VP Bank Thomas Steiger für sein langjähriges Engagement und seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der VP Bank (Luxembourg) SA. (VP Bank/mc/ps)