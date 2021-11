Vaduz – Die VP Bank ernennt Dr. Lars Kaiser zum Head Group Sustainability. Lars Kaiser wird direkt an den Chief Investment Officer & Vorsitzenden des Nachhaltigkeits-Boards der VP Bank berichten. Er wird am 1. März 2022 bei der VP Bank starten.

Der Nachhaltigkeitsplan 2026 ist ein wichtiger Pfeiler in der Gesamtstrategie der VP Bank und beinhaltet unter anderem die Initiative «Investing for Change» zur vollständigen Integration von Nachhaltigkeit im gesamten Beratungs- und Anlageprozess. Die Bank unterstützt das Übereinkommen von Paris und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und trägt dabei aktiv zur Erreichung dieser Ziele bei. Die Beitritte in die Organisationen Principles for Responsible Investment (PRI), Principles for Responsible Banking (PRB), UN Global Compact sowie der Net Zero Banking Alliance der Vereinten Nationen bekräftigen die Überzeugung der VP Bank. In der Rolle als Head Group Sustainability verantwortet Dr. Lars Kaiser die Umsetzung des Nachhaltigkeitsplans, die Projektleitung für den EU-Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen, vertritt die VP Bank in internen und externen Fach- und Arbeitsgruppen und koordiniert die Nachhaltigkeitskommunikation.

Dr. Lars Kaiser verfügt über langjährige wissenschaftliche und praktische Erfahrung im Bereich Sustainable Finance. Seit 2015 ist er Assistenzprofessor für Bank- und Finanzmanagement am Institut für Finance der Universität Liechtenstein. Von 2014 bis 2020 war er zudem Forschungspartner der OLZ AG. Im Jahr 2020 hat er gemeinsam mit dem Center for Social and Sustainable Products eine Auftragsstudie für das Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU) zum Thema «Überblick zur Klimawirkung durch Massnahmen von Finanzmarktakteuren» verfasst. Dr. Lars Kaiser ist ausserdem regelmässiger Vortragender und Ansprechpartner für diverse Fachverbände in Liechtenstein und der Schweiz rund um das Thema ESG und Impact Investing.

Dr. Felix Brill, Chief Investment Officer und Vorsitzender des Sustainability Boards: «Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden bei der nachhaltigen Strukturierung, Verwaltung und dem Erhalt des Vermögens optimal unterstützen. Auf diesem Weg eröffnen sich viele Chancen, denn Nachhaltigkeit wird weiter an Bedeutung zunehmen. Wir sind überzeugt, mit Dr. Lars Kaiser und seinem hervorragenden Know-how und Netzwerk das Thema Nachhaltigkeit auf Anlage- wie auch auf Unternehmensebene erfolgreich vorantreiben zu können, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen.»

Dr. Lars Kaiser: «Der Nachhaltigkeitsplan 2026 ist zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und ein glaubwürdiges Fundament um die ökonomisch, ökologisch und sozial relevante Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten und des Produktangebotes der VP Bank Gruppe zum Wohl aller Stakeholder in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Ich freue mich sehr, diesen Plan mitgestalten und vorantreiben zu können und damit zum Erfolg der VP Bank beizutragen.» (VP Bank/mc/ps)