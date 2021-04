VP Bank ernennt Markus Rohner zum Leiter Group Internal Audit

Vaduz – Die VP Bank gibt die Ernennung von Markus Rohner zum Leiter Internal Audit der VP Bank Gruppe mit Wirkung zum 1. September 2021 bekannt. Die Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA).

Markus Rohner ist ein Finanzdienstleistungsexperte mit über 15 Jahren Erfahrung im Prüfungs- und Beratungsbereich, davon mehrere Jahre als Revisionsexperte und Leitender Prüfer von Finanzinstituten. In seiner derzeitigen Funktion zeichnet er als Director Financial Services bei der KPMG AG in Zürich verantwortlich. Markus Rohner ist Schweizer Staatsbürger.

Der bisherige Leiter Group Internal Audit, Nick Blöchlinger, wird sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen und auf eigenen Wunsch eine neue Funktion innerhalb der VP Bank Gruppe übernehmen. Nick Blöchlinger wird seine bisherige Funktion bis zum Eintritt von Markus Rohner weiter wahrnehmen und dadurch eine geordnete Übergabe sicherstellen.

Die Interne Revision (Group Internal Audit) erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Mehrwert zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern. Sie unterstützt die Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele, indem sie die Effektivität des Risikomanagements, der Kontrollen und der Führungs- und Überwachungsprozesse bewertet und diese verbessern hilft. Die Interne Revision ist dem Präsidenten des Verwaltungsrates unterstellt.

Dr. Thomas R. Meier, Präsident des Verwaltungsrates der VP Bank Gruppe: «Ich freue mich sehr, mit Markus Rohner eine höchst professionelle Nachfolge für den Leiter Internal Audit gefunden zu haben. Im Namen des Verwaltungsrates der VP Bank bedanke ich mich bei Nick Blöchlinger für die geleistete Arbeit und sein ausserordentliches Engagement im Bereich Internal Audit sowie die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Für seine neue Funktion wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg.» (VP Bank/mc)