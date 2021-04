VP Bank ernennt Pamela Hsu Phua zum CEO der VP Bank Asia

Vaduz – Die VP Bank gibt die Ernennung von Pamela Hsu Phua zum CEO der VP Bank Asia mit Wirkung zum 1. Juli 2021 bekannt, vorbehaltlich der Zustimmung der relevanten Finanzmarktaufsichtsbehörden. Die Ernennung von Pamela Hsu Phua stellt einen wichtigen Meilenstein in der Strategie 2026 der Bank dar.

Von Singapur aus wird Pamela Hsu Phua sowohl für das Geschäft in Singapur als auch in Hongkong verantwortlich zeichnen.

Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im internationalen Bankgeschäft, die sie in Hongkong, Singapur und der Schweiz gesammelt hat, ist Pamela Hsu Phua eine ausgewiesene und angesehene Führungspersönlichkeit im Grossraum Asien. Nachdem sie ein umfangreiches Netzwerk in den asiatischen Märkten aufgebaut hatte, war sie zuletzt Leiterin von Pictets Asia Family Office. Sie begann ihre Karriere bei BNP Paribas und arbeitete im Private Banking der Credit Suisse, bevor sie 13 Jahre lang bei Julius Bär tätig war, wo sie als Head Intermediaries Greater China fungierte. Pamela Hsu Phua schloss ihr Studium an der National University of Singapore mit einem Diplom in Betriebswirtschaft ab.

Paul Arni, CEO der VP Bank Gruppe, begrüsst die neue Asien-Leiterin: «Ich freue mich sehr, Pamela an Bord zu haben. Unter ihrer Führung werden wir gemeinsam unsere Aktivitäten in Asien ausbauen. Unser Ziel ist es, ein internationaler Open Wealth Service Pioneer zu sein, der sich auf Intermediäre und Privatkunden konzentriert. Asien spielt eine zentrale Rolle in unserer Strategie 2026. Pamela ist eine weithin anerkannte Führungspersönlichkeit in der Region und verfügt darüber hinaus über eine hervorragende Erfolgsbilanz im Bereich Family Office und Intermediäre. Sie wird auch eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Partnerschaft mit Hywin Wealth Management einnehmen.

Gleichzeitig freue ich mich sehr, bekannt zu geben, dass Heline Lam Anfang Mai 2021 als Chief of Staff der VP Bank in Asien zu uns stossen wird und direkt an Pamela berichtet. Zuletzt war sie Head of HR Asia bei Pictet. Sie bringt einen reichen Erfahrungsschatz im Finanzdienstleistungs- und Private-Banking-Bereich mit, den sie in Hongkong, Schanghai und Singapur gesammelt hat.»

Durch die Verstärkung und Ausrichtung ihres Führungsteams in Asien verbessert die VP Bank ihre Wettbewerbsposition in der Region deutlich, um Chancen in dieser dynamischen Region noch besser ergreifen zu können. (VP Bank/mc/ps)