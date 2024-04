VP Bank erneut mit Bestnote «Risk Indicator 1» ausgezeichnet

Vaduz – Dun & Bradstreet Worldwide hat die VP Bank Gruppe auch 2024 mit einem «Risk Indicator 1» für Risiko und Bonität ausgezeichnet. Dun & Bradstreet (Schweiz) AG überreichte der VP Bank das Rating Certificate bereits zum elften Mal in Folge.

Dun & Bradstreet (Schweiz) AG, einer der führenden Anbieter von internationalen Geschäftsinformationen, hat im März 2024 die VP Bank Gruppe erneut mit der Bestnote 1 im D&B Risikoindikator beurteilt.

Das Rating Certificate von Dun & Bradstreet ist die Qualitätsplakette für die Wirtschaft. Top Rating Companies zeichnen sich durch Top Bonität und höchste Zuverlässigkeit durch eine stabile Unternehmenssituation aus. Nur zwei Prozent der Schweizer und Liechtensteiner Unternehmen erfüllen die Bedingungen für das Rating Certificate, um in der besten Risikoklasse bewertet zu werden.

Grundlage für diese Auszeichnung bildet die hervorragende finanzielle Stabilität der VP Bank Gruppe. So bestätigt diese Auszeichnung nicht nur, dass die VP Bank eine vertrauenswürdige und attraktive Geschäftspartnerin mit sehr guter Zahlungsmoral und höchster Kreditwürdigkeit ist, sondern attestiert ihr auch eine ausgezeichnete Liquidität.

Die VP Bank verfügt mit einer Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio) von 305.8 Prozent per 31.12.2023 über mehr als dreimal so viel Barmittel als gesetzlich vorgeschrieben. Mit einer Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio) von 24.9 Prozent liegt auch die Kapitalbasis der VP Bank per 31.12.2023 weit über den gesetzlichen Anforderungen. Damit gilt die VP Bank auch im internationalen Vergleich als Bank mit einer sehr soliden Kapital- und Liquiditätsbasis. (VP Bank/mc/ps)

Ausführliche Informationen zum Risikomanagement der VP Bank: